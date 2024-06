Rimac Automobili è da sempre celebre per le sue supercar elettriche ad alte prestazioni. Di recente però, l’ azienda, ha annunciato un ambizioso progetto che segna un deciso cambiamento di rotta. Stiamo parlando di Verne, il suo servizio di robotaxi. Questa nuova iniziativa è destinata a rivoluzionare il mondi della mobilità urbana. In che modo? Promettendo di introdurre una flotta di veicoli autonomi. Tutti progettati specificamente per il trasporto di passeggeri senza conducente. Il debutto è previsto nel 2026 a Zagabria, con piani espansivi che includono il Regno Unito, la Germania e successivamente il Medio Oriente.

Il nuovo progetto Verne: cosa sappiamo

A differenza delle soluzioni già esistenti come quelle proposte da Cruise o Waymo, Verne rappresenta una vera novità nel settore dei robotaxi. Ogni veicolo, interamente elettrico, è progettato fin dall’origine per la guida autonoma di Livello 4. Sfruttando una sofisticata piattaforma di sensori che include telecamere, radar e LiDAR. Ciò garantisce un livello di sicurezza e precisione senza precedenti nella navigazione urbana. L’abitacolo è concepito per ospitare esclusivamente due passeggeri. Ma è comunque in grado di offrire un’esperienza di viaggio lussuosa e personalizzabile. Sono infatti previsti sedili reclinabili e un impianto audio con 17 altoparlanti. Tutte caratteristiche che mirano ad assicurare il massimo comfort durante gli spostamenti.

Per facilitare l’utilizzo, Verne sarà accessibile tramite un’applicazione dedicata per smartphone. Così che gli utenti possano avere la possibilità di personalizzare il proprio viaggio in anticipo. Selezionando preferenze come illuminazione e temperatura dell’abitacolo. In più, le porte scorrevoli rendono l’ingresso e l’uscita dal veicolo agevoli e intuitive. Mentre un touchpad tra i sedili dei passeggeri consente il controllo delle impostazioni dell’auto in modo davvero semplice e ad alta usabilità. Ciò che colpisce immediatamente all’attenzione però è la presenza di un imponente schermo da 43 pollici. Quest’ ultimo non solo fornisce informazioni dettagliate sul viaggio ma anche servizi di intrattenimento. Così da offrire un’esperienza ancora più interattiva e informativa senza precedenti.