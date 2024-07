In occasione del Summer Launch Event previsto il 16 luglio a Milano, verrà presentato il nuovissimo . Lo smartphone sarà caratterizzato da alcune soluzioni hardware innovative tra cui la scocca realizzata completamente in metallo.

Tuttavia, il produttore cinese ha annunciato anche una novità che gli utenti troveranno davvero molto interessante. Infatti, il nuovo OnePlus Nord 4 potrà contare su un supporto software ufficiale esteso rispetto a tutti i modelli precedenti.

Il brand assicura che il device rimarrà veloce e fluido per sei anni. Lo smartphone riceverà quattro anni di major update Android e sei anni di patch di sicurezza. In questo modo, il dispositivo sarà sempre reattivo e sicuro, assecondando le esigenze degli utenti per un lungo periodo di tempo.

OnePlus Nord 4 è uno smartphone pensato per durare nel tempo, sia dal punto di vista hardware ma soprattutto da quello software

Sono stati eseguiti test approfonditi proprio per simulare un utilizzo intenso e prolungato. In questo modo, è stato possibile valutare la reattività dello smartphone anche dopo tanto tempo. I risultati positivi ottenuti sono stati commentati da Kinder Liu, Presidente dell’azienda: “Siamo orgogliosi che gli utenti OnePlus possano continuare a usare i loro telefoni al meglio anche molto tempo dopo averli acquistati, e questo nuovo pacchetto di supporto software ci permetterà di continuare ad fornire ai nostri utenti un’esperienza d’uso eccezionale e più durevole che mai“.

Oltre al supporto software più lungo dell’intera gamma Nord, il nuovo smartphone potrà contare anche su una batteria di nuova generazione. L’obiettivo degli ingegneri è quello di garantire che l’autonomia del dispositivo sia altrettanto longeva come il supporto software.

OnePlus ha messo a punto la tecnologia proprietaria Battery Health Engine per migliorare le fasi di carica e scarica. Il brand assicura oltre 1.600 cicli completi di ricarica senza la perdita di efficienza e capacità. In questo modo, gli utenti potranno essere sicuri che il proprio smartphone sarà pronto, veloce e affidabile anche dopo vari anni di utilizzo.