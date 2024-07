Lo scorso mese di gennaio 2024, il produttore tech OnePlus aveva presentato ufficialmente il nuovo top di gamma OnePlus 12R per il mercato indiano. All’epoca, le colorazioni disponibili erano Cool Blue e Iron Gray. A quanto pare, però, l’azienda ha intenzione di portare ufficialmente una nuova colorazione per questo device, nota al momento con il nome di Sunset Dune. A rivelarlo, è stata la stessa azienda tramite un post teaser sulla propria pagina ufficiale del social X. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus 12R, molto presto in arrivo la nuova colorazione Sunset Dune

C’è aria di cambiamento in casa OnePlus, almeno dal punto di vista estetico e cromatico. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore l’azienda ha rivelato tramite un post teaser l’arrivo ufficiale di una nuova colorazione per il suo OnePlus 12R. Quest’ultima si chiamerà Sunset Dune e dall’immagine teaser pubblicata dall’azienda sul social X, possiamo notare il modulo fotografico proprio in questa nuova colorazione.

https://x.com/OnePlus_IN/status/1810930410375004574

C’è da dire, in realtà, che non si tratta di una vera e propria novità. Qualche tempo fa, infatti, abbiamo visto una colorazione del tutto simile su un altro device dell’azienda. Ci stiamo riferendo a OnePlus Ace 3. Quest’ultimo, infatti, era stato annunciato nella colorazione Rose Gold, che sembra quindi molto simile a quella nuova Sunset Dune prevista per OnePlus 12R.

Questa somiglianza potrebbe essere dettata anche dal fatto che i due dispositivi sono in realtà gemelli, ma destinati a mercati diversi. Le specifiche tecniche tra i due, infatti, sono le stesse. Ve le riassumiamo qui di seguito.