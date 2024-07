OnePlus sta facendo passi da gigante nel settore delle batterie per smartphone. Il suo obiettivo è infatti quello di introdurre cariche da 7.000mAh in dispositivi dalle dimensioni contenute. Di recente, l’azienda ha lanciato l’Ace3 Pro. Un device che già vanta una batteria da 6.100mAh in uno spessore inferiore ai 9 millimetri. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a una stretta collaborazione con CATL. Un importante produttore cinese noto per le sue innovazioni nel campo dei veicoli elettrici.

OnePlus: novitá e sfide nel mercato attuale

L’Ace3 Pro utilizza una batteria “Glacier” con anodo in carbonio e silicio. Quest’ ultima offre una maggiore densità energetica e una durata prolungata nel tempo. Tale sviluppo tecnologico ha permesso a OnePlus di aumentare la capacità della carica del 22% rispetto alla generazione precedente. Il tutto senza incrementare le dimensioni fisiche del dispositivo. Ma ora l’azienda punta ancora più in alto. Lavorando per riuscire a raggiungere i 7.000mAh in un cellulare che mantenga la sua usuale grandezza. Infatti, la sfida principale in questa situazione non è quella di aumentare le prestazioni di un dispositivo. Ma di farlo mantenendo o riducendo, se possibile, peso e dimensioni.

La concorrenza in questo campo è davvero intensa. Società come Honor, ad esempio, stanno anch’esse esplorando modi per migliorare la densità energetica delle loro batterie. A tal proposito, la collaborazione tra OnePlus e CATL rappresenta una promettente strada verso l’innovazione. In quanto potenzialmente potrebbe aprire la strada a nuovi tipi di design e stili per i loro futuri prodotti.

Le specifiche tecniche dell’Ace3Pro sono notevoli. Esso dispone di un display AMOLED da 6,78 pollici e di un processore SoC Snapdragon 8 Gen 3. Gode poi fino a 24 GB di RAM e una capacità di archiviazione fino a 1 TB. La combinazione di queste caratteristiche con una batteria avanzata rende questo dispositivo un esempio lampante di come la tecnologia delle batterie stia evolvendo sempre più. Così facendo se OnePlus riuscirà a realizzare il suo obiettivo potrebbe davvero stabilire un nuovo standard nell’industria dei telefoni cellulari.