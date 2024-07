Restyling della Tesla Model Y: iniziati i test su strada

Elon Musk ha più volte detto che quest’anno non ci sarà verso di vedere il tanto atteso restyling della Tesla Model Y. Pare che dovremo quindi attendere il 2025 purtroppo, ma non siate tristi perché arrivano i primi dettagli. I test su strada del facelift del SUV elettrico, nome in codice “Juniper”, sembrano infatti essere già iniziati. Alcune foto spia in giro sul web mostrano una Model Y con teli che coprono sia la parte anteriore che posteriore della carrozzeria. Il camuffamento ci suggerisce che la Tesla stia al momento lavorando su nuove caratteristiche riguardanti il design del suo SUV elettrico. Le immagini sembra siano state scattate fuori dallo stadio Rose Bowl di Pasadena, in California.

Osservando le foto, sembra che la parte anteriore della Model Y abbia ricevuto aggiornamenti simili a quelli introdotti con il restyling della Model 3, ma ulteriori dettagli emergeranno con l’arrivo di altre foto spia. Per Tesla, la Model Y è un modello molto importante. Il successo avuto nelle vendite potrebbe aiutare la società a riprendere il successo nel settore elettrico. Le migliorie potrebbero garantire all’azienda che il suo SUV elettrico rimanga uno dei modelli più apprezzati.

Modifiche ipotetiche della Tesla Model Y

Il restyling di un modello così importante come la Model Y Tesla deve essere fatto con grande attenzione. Questo SUV, apprezzato per la sua combinazione di performance, autonomia e tecnologia avanzata, ha conquistato una vastissima clientela. Qualsiasi aggiornamento dovrà migliorare ulteriormente questi aspetti senza andarli a stravolgere e dovrà mantenere alte le aspettative.

Anche se è presto per parlare delle specifiche novità che Tesla introdurrà, considerando quanto fatto sulla Model 3, ci si può aspettare diverse implementazioni. Le modifiche estetiche serviranno non solo a rinfrescare l’aspetto del veicolo, ma anche ad ottimizzare ulteriormente l’efficienza aerodinamica (aspetto necessario in un auto elettrica). Si ipotizza l’arrivo di un nuovo display dedicato ai passeggeri posteriori. Il suo ingresso aumenterebbe il comfort e l’intrattenimento a bordo, soprattutto durante i viaggi più lunghi e noiosi. Forse ci saranno poi ulteriori affinamenti per gli interni, con cambiamenti nei materiali utilizzati e potenziamenti delle funzionalità del sistema di infotainment.