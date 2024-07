Manca davvero poco alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Z Flip 6. Evento previsto per il 10 luglio durante l’ Unpacked a Parigi. Questo nuovo modello a conchiglia si affiancherà al Galaxy Z Fold 6, altro attesissimo pieghevole di casa Samsung. Nonostante la data di lancio sia ormai vicina, le informazioni su questo modello non sono più un mistero. Ciò grazie ai numerosi leak che hanno svelato gran parte delle sue caratteristiche.

Il dispositivo avrà un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici. Oltre che una risoluzione di 2640 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Così da assicurare immagini nitide e fluide. Lo schermo esterno, invece, sarà un IPS da 3,4” con risoluzione di 720 x 748 pixel. Assolutamente ideale per un rapido accesso alle notifiche. Il GalaxyZ Flip6 sarà dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Insieme ad una CPU che raggiunge velocità di 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz e 2,2 GHz. Questo smartphone promette prestazioni elevate e fluidità nell’uso quotidiano.

Samsung Galaxy Z Flip 6: caratteristiche tecniche e design elegante

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy ZFlip6 sarà equipaggiato con una fotocamera principale da 50MP. Oltre che una camera ultra-wide da 12MP una frontale da 10MP. La registrazione video raggiungerà risoluzioni di 4K. Garantendo così video di alta qualità. In termini di connettività, il dispositivo supporterà Dual 5G su 14 bande, dual-nano-SIM card slot più eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e USB 3.2 Gen 1. La batteria da 4000mAh offrirà fino a 19 ore di autonomia in modalità LTE e fino a 20h in Wi-Fi, con una ricarica rapida a 25W.

Il cellulare sarà disponibile in quattro eleganti colorazioni. Ovvero Mint, Silver Shadow, Yellow e Blue. Il design geometrico e astratto dei nuovi sfondi è pensato per abbinarsi perfettamente ai colori del cellulare. Rendendo il dispositivo ancora più accattivante. Gli utenti potranno già scaricare questi sfondi in alta risoluzione.

Il Galaxy Z Flip 6 non supporterà però la modalità DeX. Ma offrirà altre caratteristiche di alto livello. Come altoparlanti stereo, riproduzione video in 8K e una certificazione IP48 per la resistenza all’acqua e alla polvere.