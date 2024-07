Lancia Ypsilon HF: la nuova potenza del modello elettrico

La Lancia Ypsilon HF, svelata a maggio scorso, sta suscitando grande interesse tra gli appassionati di auto grazie al suo potente motore elettrico. Inizialmente doveva avere una potenza di 240 cavalli, ma ora la Lancia Ypsilon HF è stata poi potenziata a 280 CV. Il passaggio da 240 a 280 cavalli del modello Lancia è una sorpresa più che positiva per gli appassionati del marchio. Anche se non è stato dichiarato il perché di tale incremento, l’aumento di potenza rende la Ypsilon HF tra le piccole auto elettriche più potenti e veloci dell’intero mercato. L’aumento potrebbe anche essere applicato su altri due modelli e cioè l’Abarth 600e, la Scorpionissima.

La Lancia Ypsilon HF mette il turbo e supera gli altri modelli

Sotto il cofano della Lancia Ypsilon HF 2025 si trova un motore M4 che consente di toccare i 100 km/h in appena 5,8 secondi. Il peso della vettura dovrebbe restare poi al di sotto delle 1,6 tonnellate. Altro aspetto parecchio interessante riguarda il suono dell’auto. In che senso? La Ypsilon HF potrebbe “produrre” lo stesso suono delle auto a combustione, cosicché non si perda quel brio che i puristi tanto amano. La vettura potrebbe adottare un sound fake come quello montato sulla Fiat 500e Abarth o se opterà per un suono elettrico più naturale.

La Lancia Ypsilon HF dovrebbe atterrare l’anno prossimo nei concessionari, ma del prezzo ancora si sa nulla. Per cercare di comprendere quanto costerà possiamo fare solo delle ipotesi. L’Alfa Romeo Junior Veloce, che ha una configurazione molto simile, dovrebbe costare intorno ai 48.000 euro. Considerando però che la Ypsilon HF non è un B-SUV ed è più piccina, è possibile che il suo prezzo vada tra i 44.000 e i 45.000 euro.

Le piccole auto elettriche ad alte prestazioni rappresentano una novità nel mercato e la loro accoglienza finora è stata traballante, oscillante tra approvazione e dubbi. Ad esempio, la Fiat 500e Abarth ha avuto vendite inferiori rispetto alle aspettative. Resta da vedere se la Lancia Ypsilon HF, insieme alla Junior Veloce e alla 600e Abarth, riuscirà a catturare l’interesse dei consumatori e ottenere migliori risultati di vendita. Il suo successo dipenderà non solo dalle caratteristiche tecniche e dal prezzo che verrà svelato.