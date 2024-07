Alla vigilia dell’evento Galaxy Unpacked, Samsung ha condiviso su YouTube un interessante video che mostra una delle feature dei prossimi wearable del brand. Il produttore coreano ha messo a punto il BioActive Sensor che sarà equipaggiato sui Galaxy Watch 7 e Watch Ultra.

Gli smartwatch del produttore coreano potranno contare su un sensore completamente rivoluzionato nelle sue funzionalità. L’obiettivo del brand è quello di raccogliere informazioni sullo stato di salute degli utenti in un modo sempre più preciso.

Per farlo, il BioActive Sensor si avvarrà di tecnologie inedite sviluppate appositamente da Samsung. Il brand ha lavorato su tre aspetti principali: le performance del fotodiodo, introduzione di colorazioni del LED aggiuntive e messa a punto delle nuove componenti.

Samsung è pronta a rivoluzionare i propri smartwatch Galaxy Watch 7 e Ultra con un nuovo sensore BioActive

L’utilizzo di fotodiodi più efficienti permette di ridurne il numero necessario, dimezzandolo rispetto alla versione precedente. In questo modo, è possibile sfruttare lo spazio a disposizione per inserire nuovi LED colorati per i differenti rilevamenti.

In questo modo, sarà possibile misurare i parametri vitali con una precisione mai vista prima sui dispositivi indossabili. A questo si aggiunge anche un lavoro di miglioramento del software che potrà offrire analisi predittive e consigli personalizzati per ogni utilizzatore di Galaxy Watch 7 e Watch Ultra.

Il BioActive Sensor permetterà di rilevare la frequenza del battito cardiaco, la qualità del sonno, il livello di ossigeno nel sangue e la pressione con un’accuratezza migliore del 30% rispetto alla precedente versione. Inoltre, con valori sempre più precisi e affidabili, sarà possibile creare vari indici per misurare la qualità degli allenamenti e del benessere degli utenti.

Ricordiamo che Samsung presenterà il Galaxy Watch Ultra e il Galaxy Watch il prossimo 10 luglio. Mancano ormai poche ore prima che i due nuovi smartwatch siano ufficiali con tutte le loro novità.