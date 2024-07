All’evento Samsung Galaxy Unpacked di oggi sono stati presentati tantissimi nuovi prodotti dell’azienda sudcoreana, atti ad incrementare notevolmente l’ecosistema, con un forte focus sull’intelligenza artificiale. Scopriamo tutte le novità da vicino.

Galaxy Z Fold 6

Il prodotto integra un display esterno da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, Dynamic AMOLED 2X e 410 ppi, seguito da una parte interna da 7,6 pollici di diagonale, QXGA+ (risoluzione 2160 x 1856 pixel), un Dynamic AMOLED 2X, 374 ppi e refresh rate a 120Hz. Il processore è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con 12GB di RAM e 256/512GB o 1TB di memoria interna. La batteria è un componente da 4400mAh, con ricarica rapida cablata e wireless (fino a 25W), non mancano resistenza all’acqua IP48, sistema operativo Android 14 con One UI 6.1.1 e dimensioni allineate con le attese: 68,1 x 153,5 x 12,1 millimetri quando chiuso, con un peso comunque di 239 grammi.

Galaxy Z Fold6 può essere acquistato ad un prezzo di partenza di 2099 euro, per la versione 12/256GB, fino ad arrivare a 2459 euro per la 12/1TB.

Galaxy Z Flip 6

Il prodotto ha un display interno da 6,7 pollici di diagonale, sempre Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, risoluzione FullHD+ (2640 x 1080 pixel) ed anche uno esterno da 3,4 pollici di diagonale, in questo caso Super AMOLED da 306 ppi, 60 Hz e 720 x 748 pixel di risoluzione. Il processore è sempre il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con 12GB di RAM e 256GB o 512GB di memoria interna. La batteria è un componente da 4000mAH, con ricarica rapida wireless e cablata al massimo a 25W. Non cambiano OS e interfaccia grafica, con la promessa di 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Galaxy Z Flip6 è disponibile da oggi ad un prezzo di partenza di 1279 euro, per la variante 12/256GB, salendo fino a 1399 euro per la 12/512GB.

Galaxy Watch7 e Watch Ultra

Una nuova coppia di smartwatch di alta qualità, gli smartwatch integrano oltre 100 discipline sportive, con sensori BioActive di nuova generazione, per una maggiore precisione, e la possibilità di rilevare anche la pressione arteriosa e ECG. Integrano il primo chip a 3 nanometri (per gli indossabili), con una velocità quasi 3 volte superiore alle generazioni precedenti. Il Galaxy Watch7 è disponibile nelle varianti da 40 e 44 millimetri.

La piattaforma di Galaxy Watch Ultra è identica alla precedente, con una cassa in titanio di grado 4, che offre resistenza all’acqua fino a 10 ATM, ed una maggiore resistenza generale. Sono presenti funzioni specifiche per i ciclisti, ma ma anche per gli utenti multidisciplinari. Ha una luminosità di picco di 3000 nit, con pulsante fisico personalizzabile ed una sirena ad alto volume.

Samsung Galaxy Watch7 è in vendita ad un prezzo di partenza di 319 euro per la variante da 40 millimetri solo bluetooth, mentre il Galaxy Watch Ultra costa 699 euro, ma solo nella versione da 47mm LTE.

Galaxy Ring

Il Samsung Galaxy Ring è impermeabile fino a 10 ATM, con realizzazione in titanio di grado 5, ma anche autonomia fino a 7 giorni consecutivi. Il suo scopo principale riguarda il monitoraggio della qualità del sonno, tutto sincronizzato direttamente con l’applicazione Samsung Health (può anche monitorare il ciclo mestruale ed il battito cardiaco).

Nelle taglie da 5 a 13, il Samsung Galaxy Ring può essere acquistato a 179 euro.

Galaxy Buds3 e Buds3 Pro

Auricolari true wireless di nuova generazione, hanno un design completamente nuovo rispetto ai modelli precedenti, con ispirazione ai prodotti Apple. Sono presenti luci LED sullo stelo, cancellazione attiva del rumore adattiva, equalizzazione adattiva con funzionalità AI per la traduzione delle conversazioni.

Le Galaxy Buds3 Pro partono dalla base del modello precedente, aggiungendo un design completamente in-ear, con driver a due vie (qualità più elevata), doppi amplificatori e tweeter planare. L’IA viene utilizzata anche per pulire la voce dell’interlocutore, con ANC molto più sofisticato, che viene regolato in automatico in tempo reale dal sistema.

Le Galaxy Buds3 sono acquistabili al prezzo di 179 euro, mentre le Buds3 Pro sono disponibili a 249 euro.