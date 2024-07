Nonostante i riflettori siano puntati sui nuovi smartphone pieghevoli realizzati da Samsung, gli esperti di settore stanno già pensando a quello che sarà il futuro del brand. In particolare, sono emerse le prime indiscrezioni riguardanti la futura famiglia Galaxy S25.

I prossimi flagship coreani avranno il compito di andare a migliorare la famiglia Galaxy S24 sotto tutti i punti di vista. Il brand ha già avviato i lavori sui nuovi modelli e stanno iniziando a trapelare le prime informazioni.

In particolare, sono emersi i primissimi dettagli in merito al Galaxy S25 e al Galaxy S25 Ultra mentre non ci sono riferimenti per la variante Plus. Le informazioni sono state svelate dal team di Android Headlines che per primo ha riportato la notizia.

Samsung è al lavoro sullo sviluppo della famiglia Galaxy S25 e sono emersi i primi dettagli sui prossimi flagship

Entrando maggiormente nello specifico, il Galaxy S25 sarà caratterizzato dal numero di serie SM-S931B/DS mentre la variante Ultra sarà riconoscibile dai codici alfanumerici SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N e SM-S9380. La differenza tra i vari modelli non è ancora chiara ma potrebbero rappresentare le versioni pensate per i differenti mercati in cui verrà commercializzato.

Possiamo anche ipotizzare che Samsung possa optare per una maggiore personalizzazione del Galaxy S25 Ultra offrendo differenti configurazioni hardware. Gli utenti potranno scegliere l’ammontare di memoria RAM e di sistema. Per questo motivo, nei database internazionali sono presenti più numeri di serie.

Purtroppo, al momento, è ancora troppo presto per avere dettagli sulla dotazione hardware dei prossimi flagship coreani. Gli smartphone sono in fase di definizione e, una volta completati, Samsung avvierà le necessarie pratiche per la commercializzazione nei vari Paesi.

In questa fase di certificazione sarà più facile ottenere dettagli sulla scheda tecnica e sulle specifiche hardware dei prossimi top di gamma. Non resta che attendere maggiori dettagli.