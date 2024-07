Samsung ha deciso di migliorare i suoi processori in relazione al fatto che ci sono già delle nuove scoperte per quanto riguarda il mercato dei processori. I modelli realizzati da Samsung hanno al loro interno i processori Exynos, ma ultimamente stanno prendendo sempre più il sopravvento i processori Snapdragon. Ovviamente questo fenomeno costringe in un certo modo la casa produttrice a sostituire i suoi Exynos con gli Snapdragon in modo da poter avere quel tipo di affidabilità che gli utenti cercano da anni.

I modelli che avranno i nuovi Snapdragon dovrebbero essere la categoria dei Galaxy S25 poiché è proprio su questi modelli che l’ azienda si sta concentrando per offrire il meglio della tecnologia. I nuovi processori possiedono delle caratteristiche che tutti gli altri non possiedono, a cominciare dalle prestazioni, migliorate rispetto ai suoi modelli precedenti, fino ad arrivare alle nuove tecnologie utilizzate per realizzarli.

Samsung, ecco alcune caratteristiche dei Galaxy S25

Samsung starebbe lavorando anche all’ ottimizzazione dei suoi processori Exynos tra cui il 2500 per poterlo utilizzare su alcuni dei modelli della serie S25. Questo perché alle caratteristiche attuali l’ Exynos non può competere con il nuovo Snapdragon 8 Gen 4, per cui è necessario un cambiamento. Quest’ ultimo comunque verrà inserito all’ interno di alcuni dei modelli S25 per avere dei top di gamma con livelli veramente alti, grazie ai processori più potenti. Per arrivare ai livelli dello Snapdragon, Samsung sta migliorando i suoi Exynos in modo da avere per il modello base un processore realizzato proprio dalla stessa casa dello smartphone. Invece per i modelli più avanzati avremo l’ opportunità di avere lo Snapdragon 8 Gen 4.

La differenza è che il tipo di processore che verrà inserito può variare anche al tipo di mercato in cui verrà proposto, infatti in Italia, ma anche i Europa, sembra che i preferiti siano gli Exynos.