Redmi Pad Pro 5G: il tablet di Xiaomi conquista i mercati globali

Il Redmi Pad Pro 5G, il tablet della Xiaomi che ha già debuttato in Cina, arriva finalmente anche nei mercati internazionali. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale di Xiaomi, che ha dedicato una pagina alle principali caratteristiche del nuovo dispositivo.

Il Redmi Pad Pro 5G possiede un grande display con tecnologia LCD da 12,1″ che riproduce le immagini con estrema accuratezza grazie alla risoluzione 2.5K ed al refresh rate di 120 Hz. Con una luminosità eccezionale, il supporto Dolby Vision integrato e la protezione ultra resistente Corning Gorilla Glass 3, questo schermo ha tutte le carte in regola per rendere il tablet uno dei migliori sul mercato.

Caratteristiche del nuovissimo tablet Xiaomi

Il tablet è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che raggiunge una velocità fino a 2.4 GHz. La GPU, invece, è un’Adreno 710. Il dispositivo è disponibile con due RAM LPDDR4X diverse ( da 6 GB e 8 GB) ed è anche venduto con memorie di archiviazione di differente capienza. La fotocamera del Redmi Pad Pro 5G è di tutto rispetto, considerando anche che si tratta pur sempre di un tablet. Il dispositivo è dotato anche di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo per lo sblocco ed altra attività e di un sensore a infrarossi.

L’audio è caratterizzato da quattro altoparlanti con Dolby Atmos e due microfoni in modo che usando il tablet il suono sia sempre perfetto sia in entrata che in uscita. La batteria del tablet è da 10.000 mAh ed supporta la ricarica rapida a 33 W per una lunga autonomia e carica con tempi molto veloci. Anche quando si parla del design il Redmi Pad Pro 5G è stato curato nei minimi dettagli. Grazie al peso di soli 566 grammi risulta leggero ed estremamente maneggevole. Il tablet Redmi Pad Pro 5G sfrutta poi le potenzialità della piattaforma HyperOS, che include funzionalità di interconnettività con altri dispositivi Xiaomi, aumentandone di molto la versatilità in qualsiasi ambito si voglia usare il device. Tra gli accessori ufficiali disponibili che si possono scegliere all’acquisto ci sono custodie, tastiere e stilo. Tutte queste caratteristiche vi hanno convinto?