Il gruppo PSA-Stellantis ha avviato una campagna di richiamo per le Citroen C3 e DS3 commercializzate a livello globale. La casa automobilistica prevede di far rientrare presso i centri di assistenza circa 600.000 vetture sparse in tutto il mondo.

Il motivo di questo maxi-intervento da parte del produttore è legato a gravi motivi di sicurezza per tutti gli occupanti del veicolo. A causa di alcuni airbag difettosi, questi potrebbero scoppiare senza motivi apparenti e ferire i passeggeri.

Nei casi più leggeri, gli occupanti potrebbero subire lesioni di vario tipo. Tuttavia, l’esplosione casuale di un airbag potrebbe addirittura portare alla morte. Al fine di scongiurare questa eventualità, Citroen ha avviato il richiamo massivo di tutte le vetture interessate.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato un richiamo di massa per le CITROEN C3 e DS3

Come indicato dal produttore, il componente difettoso è fornito da TAKATA e riguarda modelli prodotti dal 2009 al 2019. Considerando l’elevata quantità di C3 e DS3 presenti in Italia e con lo scopo di garantire la massima sicurezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso l’elenco di tutte le vetture sottoposte a richiamo presenti nel nostro Paese.

Negli elenchi sono stati pubblicati sul sito ufficiale del MIT e forniti direttamente dalla casa madre, è possibile trovare le targhe e numeri di telaio per tutte le vetture interessate. Di seguito riportiamo il link diretto per visualizzare gli elenchi di targhe e telai relativi sia alle Citroen C3 che alle Citroen DS3.

Nel caso in cui il vostro veicolo dovesse essere presente in una di queste liste e non sia già stato sottoposto ad interventi di sostituzione degli airbag, il nostro consiglio è quello di smettere di utilizzarlo immediatamente. Inoltre, provvedete a contattare il concessionario o officina autorizzata del Gruppo PSA-STELLANTIS più vicina al fine di controllare il veicolo e risovlere la problematica.