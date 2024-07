Apple sta lavorando ad un progetto che prevede la realizzazione di iPhone indistruttibili in modo da poter durare il più a lungo possibile. Questo tipo di progetto è stato pensato per migliorare l’ esperienza di utilizzo dei prodotti Apple in modo da poter consegnare nelle mani degli utenti un dispositivo che duri più a lungo e che riesca a supportare anche i moderni sistemi operativi.

Per durare più a lungo Apple ha deciso di rendere possibile la sostituzione di alcune parti dei suoi smartphone, come display e batteria, con elementi non originali. In questo modo si potrà risparmiare sul prezzo della riparazione acquistando i pezzi di ricambio da terze parti. Inoltre si sta studiando a come rendere l’ iPhone il più resistente di tutti anche da punto di vista software in modo da poter competere con i modelli più recenti dato che permetterà ai vecchi modelli di poter usufruire dei programmi recenti senza ulteriori autorizzazioni.

Apple, nuovi metodi per far durare più a lungo gli iPhone

Il progetto prevede anche degli aiuti e sostegni agli utenti in modo da poter avere a disposizione tutta una serie di possibilità per poter rendere il proprio iPhone il più duraturo possibile. Tra le nuove opportunità che sono state pensate per supportare gli utenti sono un servizio di assistenza, un supporto per le riparazioni, ma anche dei nuovi metodi di produzione e realizzazione dei componenti. Le nuove categorie includono anche dei nuovi programmi che siano in grado di poter essere utilizzati anche dai modelli più vecchi. Ovviamente tutto questo è stato fatto per rendere i moderni dispositivi più durevoli ma anche per fare in modo che molte persone possano acquistare un prodotto che garantisca affidabilità anche per lungo tempo.

Il progetto di Apple è molto amplio e per poterlo applicare ci vorrà ancora del tempo, ma forse alcune delle nuove tecnologie verranno inserite all’ interno del prossimo iPhone 16.