Citroen richiamate: impossibile prendere appuntamento in officina

Il richiamo dei veicoli Citroen C3 e DS3 a causa degli airbag difettosi prodotti da Takata sta creando grandissimi disagi agli automobilisti in tutta Europa, soprattutto in Italia. La situazione è resa ancora più complessa dalla difficoltà nel prendere appuntamenti per la sostituzione degli airbag difettosi, come denunciato dal Centro per i Diritti del Cittadino (CODICI).

Il richiamo ha coinvolto circa 600.000 veicoli Citroen, con i proprietari italiani che si trovano nella scomoda posizione di non poter guidare la propria auto e di non sapere quando il problema sarà risolto. Ad inizio mese CODICI ha avviato un’azione per aiutare questi utenti, che dopo aver ricevuto la lettera ufficiale di richiamo, si sono trovati ad affrontare un iter complicato e ricco di ostacoli.

Pronto chi parla? Non Citroen e non Stellantis

Il richiamo degli airbag Takata ha mostrato quante problematiche organizzative e logistiche ci siano nella società e come questi causino disagi ai guidatori. La necessità di una soluzione rapida e chiara è urgente per garantire la sicurezza dei veicoli non è mai stata così urgente. Nonostante le rassicurazioni di Stellantis sull’impegno dei tecnici per risolvere il problema rapidamente, infatti, molti proprietari lamentano tempi molto lunghi per ottenere un appuntamento in officina e completare la riparazione. Il tono della lettera di richiamo, che invitava a non guidare le Citroen, ha generato comunque grande preoccupazione tra gli automobilisti, causando pesanti disagi per chi possiede di auto ne ha solo una.

La difficoltà nel prendere appuntamenti per la sostituzione degli airbag ha poi peggiorato la situazione. Molte persone non hanno un mezzo di trasporto e sono state costrette a spendere soldi le extra per potersi muovere. La necessità di garantire la sicurezza dei veicoli è di certo indiscutibile, non c’è alcun dubbio, ma non si può lasciar così i propri clienti, senza spiegazioni dettagliate sulle tempistiche. Quando riavranno le loro Citroen?

CODICI sta intanto raccogliendo testimonianze da parte degli utenti in difficoltà per fornire supporto e cercare soluzioni prima della stessa Stellantis. Gli automobilisti che non riescono a sostituire i propri airbag e sono incerti su quando potranno risolvere il problema possono contattare CODICI via e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org oppure possono chiamare telefonicamente al numero 06 5571996.