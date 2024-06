Richiamo delle Citroen C3 e DS3 per airbag Takata difettosi: cosa fare?

Quanto si è parlato del richiamo delle Citroen C3 e DS3 a causa degli airbag Takata? Tantissimo. Questo grave difetto è diventato un tema sempre più scottante a causa della crescente preoccupazione. Il problema sembra essere peggiorato, invece di rientrare. Molte più auto sembra siano state coinvolte e richiamate provocando ulteriori disagi ai guidatori.

Per verificare se la propria vettura è coinvolta nel richiamo per gli airbag, bisogna controllare il codice VIN (Vehicle Identification Number). Il numero è univoco ed è composto da 17 caratteri. Esso infatti serve ad identificare ogni singola auto. Dov’è il VIN? Per trovarlo basta aprire il libretto di circolazione e cercare la casella E oppure, più semplicemente, controllare nella zona inferiore del parabrezza. Raccomandiamo di ricordare che il carattere “0” è sempre uno zero e mai una lettera “O”, quindi non sbagliate.

Cosa fare dopo aver trovato il codice VIN come si comprende se l’airbag è difettoso?

Una volta ottenuto il codice VIN, si può controllare se l’auto rientra o meno nella lista delle vetture richiamate con gli airbag Takata visitando i siti internet dedicati delle case automobilistiche. Ad esempio, nel caso in cui si possegga una Renault Clio, si può cercare “Richiamo Renault” su Google. Da lì basta poi accedere al sito ufficiale e inserire il VIN. Il sito stesso informerà se l’auto è coinvolta nel richiamo o no. Perché è tanto importante tale controllo?

Gli airbag difettosi prodotti da Takata possono esplodere con troppa forza in caso di attivazione. Possono addirittura lanciare frammenti di metallo all’interno dell’auto causando gravi lesioni o addirittura la morte dei passeggeri. Stellantis sta cercando di risolvere la situazione ormai da qualche mese per richiamare e riparare tutte le vetture coinvolte ma le cose non stanno andando come progettato. La procedura di sostituzione degli airbag difettosi richiede un notevole sforzo e il numero elevato di auto complica ancor più le cose. La Stellantis ha provato a sostituire le auto con gli airbag Takata momentaneamente ma c’è troppa poca disponibilità.

Intanto, l’azienda ha fortemente consigliato a chi ha una Citroen C3 e DS3 di non utilizzare l’auto fino a quando l’airbag difettoso non sarà sostituito, ma forse non ha considerato che lasciare la propria vettura in garage è praticamente impossibile per motivi di lavoro e altre necessità quotidiane.