Molte persone nel mondo sicuramente si saranno chieste quanta sabbia è presente sul suolo terrestre. Anche grazie alla sua enorme vastità se consideriamo i granelli di quest’ultimo elemento che costella le nostre spiagge e zone aride.

Ma c’è una specifica domanda che fa ricorso al passato e lega lo spazio con la Terra in termini di quantità.

Sabbia, adesso si contano le stelle?

A quanto pare una domanda che attraeva la risposta e la curiosità di molte persone da sempre è: ci sono più stelle nel cielo o granelli di sabbia sulla Terra?. Sicuramente contare singolarmente questi elementi sembra un azione da pazzi. Infatti si possono eseguire delle stime totali che possono farci avvicinare ad un numero più o meno affidabile.

Facendo ricorso alla matematica e alle stime, se impostiamo che una dimensione media di ogni granello e moltiplichiamo per tutti i deserti e spiagge del mondo possiamo giungere ad un numero davvero enorme. Circa 7,7 x 10^18, che sarebbero sette quintilioni e cinquecento quadrilioni di granelli di sabbia presenti.

Invece per quanto riguarda le stelle dobbiamo provare ad osservare ad occhio nudo il cielo in una notte totalmente limpida. Infatti possiamo vedere solo pochissime stelle se non poche migliaia rispetto i numeri altissimi riportati con la sabbia. Se invece utilizziamo dei telescopi abbastanza funzionali e potenti come ad esempio il Hubble, i numeri di stelle che possono essere viste arriva a circa 70 mila miliardi di miliardi. Numero che supera di gran lungo il numero dei granelli di sabbia.

Però qui si pone un importante osservazione fatta da David Blatner. Ovvero che visto il numero gigante delle stelle, è possibile ritrovare questo numero con il numero di molecole in dieci gocce d’acqua. Infatti le molecole d’acqua sono davvero così piccole che dieci gocce possono contenere un numero uguale a tutte le stelle che sono presenti nell’universo.