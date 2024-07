In occasione dell’avvio delle Olimpiadi 2024, ENGWE ha annunciato il debutto della nuovissima P20 Ace Limited Edition. La bicicletta elettrica si evolve e unisce la passione per la mobilità elettrica con un evento di carattere globale.

Il modello in edizione limitata si ispira in tutto e per tutto alle Olimpiadi 2024 già a partire dal colore. Il fuoco rosso della Fiamma Olimpica è presente sul telaio per celebrare i successi degli atleti provenienti da tutto il mondo.

Ma la celebrazione delle Olimpiadi è solo uno dei messaggi che ENGWE vuole comunicare con il debutto di questa P20 Ace Limited Edition. Infatti, il marchio vuole far passare un messaggio ancora più importante.

ENGWE P20 Ace Limited Edition è una versione esclusiva della e-bike pensata per celebrare gli atleti impegnati alle Olimpiadi 2024

ENGWE vuole stimolare gli utenti ad una vita meno sedentaria e più sportiva. Al tempo stesso, l’e-bike diventa il simbolo di una vita più green e a basso impatto. Infatti, gli ambienti urbani sono sempre più affollati e caotici, anche sui mezzi di trasporto pubblici.

L’e-bike diventa una alternativa alla scomodità, permettendo di coprire grandi distanze senza sforzo. In questo modo, gli utenti potranno raggiungere la propria meta anche da pendolari.

Infatti, a rendere estremamente facile da utilizzare la P20 Ace Limited Edition c’è l’avanzato Algoritmo Sensore di Coppia. Il sistema Pedal Assist System (PAS) a 3 velocità permette di adattare la risposta della e-bike a seconda delle esigenze per rendere il tragitto sempre confortevole.

Il motore brushless offre 250W di potenza e una batteria da 36V 9.6Ah per garantire ampia autonomia. I ciclisti potranno viaggiare per oltre 100km senza preoccuparsi della ricarica. Inoltre, le componenti interne garantiscono fino a 33.000 km senza necessità di manutenzione.

La nuova ENGWE P20 Ace Limited Edition è proposta ad un prezzo di lancio esclusivo di 1.149 euro. Gli utenti potranno sfruttare lo sconto di 250 euro rispetto al prezzo di mercato per acquistare in anteprima la e-bike. La promo è valida dal 1° luglio al 15 luglio, mentre la bicicletta elettrica sarà in vendita fino al 15 agosto fino all’esaurimento delle 200 unità disponibili.