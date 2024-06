Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Parigi 2024, NBC sta preparando una copertura innovativa che include l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per arricchire l’esperienza degli spettatori. Secondo quanto riportato da The Verge, NBC ha lanciato il “Your Daily Olympic Recap“, un riassunto giornaliero personalizzato narrato da un’intelligenza artificiale che imita la voce di Al Michaels, noto telecronista sportivo.

Voci sintetiche per riassunti sportivi

Questa novità si basa su un concetto già visto nei videogiochi come Madden, dove voci sintetiche rendono la narrazione più coinvolgente. Per gli spettatori negli Stati Uniti, basterà aprire l’app Peacock, inserire il proprio nome e scegliere fino a tre sport e due momenti salienti che desiderano nel riassunto giornaliero. A quel punto, entra in gioco l’intelligenza artificiale, capace di generare fino a 7 milioni di riassunti personalizzati diversi.

L’obiettivo è offrire agli spettatori un’esperienza su misura, dove possono ricevere in modo rapido e preciso i momenti chiave delle gare che più li interessano. Tuttavia, NBC ha sottolineato l’importanza di mantenere elevati standard di qualità e accuratezza: un team di redattori della NBCU controllerà ogni contenuto audio e video generato dall’IA prima che sia disponibile per gli utenti.

Dal punto di vista tecnico, l’intelligenza artificiale è stata addestrata utilizzando le registrazioni più recenti di Al Michaels durante le sue trasmissioni su NBC. Questo assicura che la voce sintetica mantenga il tono e l’autenticità dell’originale, pur essendo generata digitalmente.

L’innovazione a servizio dello sport

L’iniziativa di NBC rappresenta un passo audace nell’integrazione della tecnologia emergente nella trasmissione sportiva. Oltre a migliorare l’accessibilità e l’interattività per gli spettatori, apre nuove possibilità nel modo in cui gli eventi sportivi vengono raccontati e consumati. L’uso dell’IA promette di trasformare significativamente il panorama delle trasmissioni sportive, aprendo la strada a ulteriori innovazioni nel futuro.