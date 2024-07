Realme Note 60, nuovo device passa da Geekbench

Il produttore tech Realme continua ad aggiornare il catalogo con tanti nuovi prodotti. Qualche mese fa, l’azienda ha svelato alcuni smartphone della nuova gamma Realme Note e a quanto pare arriverà molto presto un altro dispositivo. Si tratta in particolare del prossimo Realme Note 60. Questo nuovo modello, in particolare, è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme Note 60, il nuovo device passa dal portale di benchmark Geekbench

In questi ultimi giorni è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench un nuovo smartphone a marchio Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme Note 60. Si tratta del nuovo smartphone appartenente a questa serie e sarà il successore dello scorso Realme Note 50, annunciato sul mercato qualche mese fa.

Lo smartphone in questione è stato dunque avvistato su Geekbench ed è stato registrato con il numero di modello RMX3933. Qui, in particolare, lo smartphone ha totalizzato 432 punti in single core e 1341 punti in multi core. I benchmark appena emersi ci hanno però rivelato qualche informazione interessante riguardo alle presunte specifiche tecniche del dispositivo.

Secondo quanto riportato sul portale, a bordo del nuovo device di Realme ci sarà l’ultima release del software di Google, ovvero Android 14. Dal punto di vista prettamente prestazionale, invece, sembra che a bordo ci sarà un processore octa core da 1.8GHz. I rumors parlano del possibile soc Unisoc Tiger T612, lo stesso presente sul precedente modello.

Una differenza rispetto al predecessore sarà però la presenza di un maggiore quantitativo di memoria RAM. Il nuovo dispositivo potrà infatti contare sulla presenza di 6 GB di memoria RAM. Questo è quello che ci ha rivelato il portale di benchmark Geekbench. Secondo alcune precedenti indiscrezioni, però, sappiamo inoltre che lo smartphone avrà una grande batteria con una capienza di ben 5000 mah.