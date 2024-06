HMD Global è l’azienda che attualmente detiene i diritti del marchio Nokia e realizza i device che portano questo storico nome. Tuttavia, il brand sta valutando di sorprendere i propri utenti con il lancio di una nuova serie di smartphone molto interessanti.

I nuovi dispositivi faranno parte della serie Skyline e, a giudicare dalle prime indiscrezioni emerse, la famiglia non sarà del tutto inedita per gli appassionati. Infatti, la gamma Skyline può essere intesa come una rievocazione dei dispositivi Lumia.

In particolare, la nuova serie si baserà sul design che ha contraddistinto Nokia nel suo passato. Lo schermo sarà inserito una scocca rettangolare con i bordi arrotondati e ben definiti. Il retro invece, dovrebbe variare a seconda del comparto fotografico.

Not yet concluded for Skyline G2, And we still have a long time to create this model but the one thing that we can confirm is HMD want to present Skyline-Series to be an attractive option for photographers. pic.twitter.com/VGGrpvm3TE

— HMD_MEME'S (@smashx_60) June 22, 2024