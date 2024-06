Il produttore tech Vivo continua a sfornare nuovi prodotti e l’ultimo arrivato è un nuovo tablet. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale il nuovo Vivo Pad 3, un tablet appartenente letteralmente alla fascia alta del mercato grazie alle sue elevate prestazioni. Questo senz’altro grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8s Gen 3. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Vivo Pad 3

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Pad 3, un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato. Dal punto di vista prestazionale, troviamo infatti a bordo il potente soc Snapdragon 8s Gen 3. In accoppiata, sono inoltre presenti tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, troviamo un design minimal ma comunque curato. La parte frontale è occupata da un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Il pannello è HDR10 ed ha una luminosità di picco pari a 600 nits. La parte posteriore dello smartphone presenta invece sul lato un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno, trova posto il singolo sensore fotografico da 8 MP più un flash LED, mentre sul fronte è presente una fotocamera per i selfie da 5 MP.a batteria ha poi una capienza di ben 10000 mah e supporta la ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet top di gamma Vivo Pad 3 sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 320 euro al cambio attuale. Per il momento, non sappiamo se questo prodotto sarà commercializzato anche in Europa e soprattutto in Italia. Vi terremo comunque aggiornati se ci saranno novità in merito.