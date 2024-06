Renault Aurora: spuntano i primi dettagli del SUV

Renault svela finalmente il suo prossimo SUV, l’Aurora, anticipato da un misterioso teaser che ha acceso sin dal primo sguardo l’interesse degli appassionati. Il nuovo modello consentirà al brand non solo di proporre una vettura avanguardistica alla clientela, ma anche di espandere il proprio dominio sul mercato.

Il teaser pubblicato da Renault mostra pochissimi dettagli purtroppo. Essi sono però stati sufficienti a suscitare grande curiosità. Le forme delle tracce luminose sul frontale, il logo Renault in primo piano e la silhouette della vettura ci fanno pensare che si tratti di un SUV dalle grandi dimensioni. Il design, anche se molto oscurato, potrebbe essere particolarmente moderno.

Un SUV Renault nato da una Partnership che nasce da uno scorso progetto

L’Aurora, a quanto pare, non sarà un progetto completamente nuovo, ma piuttosto un “rebadging” di un SUV già prodotto in Cina. L’auto infatti è stata realizzata tramite una partnership di Renault con Geely. Tale collaborazione consentirà sia di ottimizzare al meglio i costi di produzione che di adattare il veicolo alle esigenze specifiche dei mercati asiatici e latinoamericani. L’Aurora condividerà poi molte delle sue caratteristiche con la Geely Xingyue L, conosciuta anche dal pubblico come Monjaro in diverse regioni.

In termini di dimensioni, l’Aurora sarà più grande della Renault Rafale e della Espace. L’auto dovrebbe avere una lunghezza di 4,77 m, riuscendo così a posizionarsi nel segmento dei SUV di grandi dimensioni affiancandosi a modelli come la Peugeot 5008. Questa dimensione generosa fa pensare anche ad uno spazio interno ampio e confortevole. Questo SUV Renault potrebbe divenire la vettura ideale capace di soddisfare i bisogni delle famiglie e di coloro che percorrono lunghi viaggi.

Al momento, la possibilità di vedere l’Aurora debuttare in Europa è estremamente incerta. Al contrario, è praticamente certo il lancio sul mercato sudcoreano attraverso la filiale di Renault Korea. E il motore? Si parla di un’ipotetica auto a benzina standard e di una variante ibrida plug-in con una potenza di 163 cavalli. Vedremo poi quale sarà la realtà.