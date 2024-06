Gli occhi degli appassionati Samsung sono puntati al prossimo 10 luglio, giorno in cui si terrà l’attesissimo Galax Unpacked. L’evento del produttore coreano sarà orientato principalmente al lancio dei nuovi Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, ma i due smartphone pieghevoli non saranno l’unica sorpresa.

Infatti, il Galaxy Unpacked permetterà di scoprire anche tantissimi altri dispositivi. Samsung dovrebbe svelare anche l’anello smart Galaxy Ring, la nuova famiglia di smartwatch Galaxy Watch 7 e le Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro.

Il noto leaker Evan Blass ha anticipato il colosso coreano pubblicando le prime immagini proprio degli smartwatch e delle cuffie. Come mostrato su X/Twitter, possiamo ammirare quelle che sembrano foto provenienti direttamente dal marketing di Samsung.

Il design finale dei Galaxy Watch 7 e delle Galaxy Buds è stato svelato prima del lancio ufficiale di Samsung

Nelle foto pubblicate da Evan Blass possiamo distinguere il Galaxy Watch Ultra, il Galaxy Watch 7, gli auricolari Galaxy Buds e la variante Pro degli auricolari con il case di ricarica. L’affidabilità di Evan Blass è altissima, quindi possiamo considerare attendibili le foto.

Samsung si sta preparando ad un Galaxy Unpacked veramente ricco di novità. Il Galaxy Watch Ultra sarà caratterizzato da alcune soluzioni esclusive per meritarsi il titolo di “Ultra”. Ci aspettiamo l’utilizzo di materiali nobili e certificazioni di grado militare per la resistenza agli urti e alle cadute.

Per quanto riguarda il Galaxy Watch 7, invece, si può notare una continuità di stile con la precedente generazione. A catturare l’attenzione, tuttavia, ci pensano le Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro. Le cuffie arriveranno in due varianti con quella base caratterizzata da una colorazione bianca con un fregio nero e la versione Pro contraddistinta da una colorazione grigia.

Inoltre, le Galaxy Buds 3 Pro avranno gommini in silicone per adattarsi meglio all’orecchio degli utenti e il coperchio superiore del case trasparente. Le versioni base non avranno gommini e saranno cuffie in-ear da appoggiare nel padiglione auricolare.