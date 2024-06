L’annuncio del Galaxy Ring ha permesso a Samsung di entrare in un nuovo settore legato ai dispositivi indossabili. L’anello multifunzione del gigante coreano è pensato per essere un companion quasi invisibile e monitorare costantemente la salute degli utenti.

Nonostante il device sia stato annunciato ad inizio anno, durante l’evento Galaxy Unpacked dedicato ai Galaxy S24, da allora non ci sono state ulteriori informazioni. Tuttavia, le ultime indiscrezioni permettono di scoprire maggiori dettagli in merito a questo particolare device.

La preoccupazione più grande da parte di Samsung è legata alla possibile violazione di brevetti depositati da Oura. L’azienda finlandese ha già lanciato sul mercato dei dispositivi simili al Galax Ring e il brand si vuole assicurare che non ci siano problemi legali.

Samsung sembra pronta al lancio ufficiale del Galax Ring, l’anello smart in grado di monitorare costantemente la salute degli utenti

Per questo motivo, ha depositato una dichiarazione di non violazione per sottolineare come il Galaxy Ring sia frutto di ricerche interne e di brevetti propri. All’interno del documento, Samsung si è sbilanciata su quello che sarà il futuro del device.

In particolare, sembra che la produzione di massa inizierà entro la metà di giugno e la commercializzazione avverrà ad agosto. Sebbene queste tempistiche si riferiscano al mercato americano, si tratta della prima conferma ufficiale sull’arrivo del Galaxy Ring.

Possiamo dedurre che l’anello smart sarà annunciato ufficialmente in occasione del prossimo Galaxy Unpacked previsto per il 10 luglio. I protagonisti di questo evento saranno i Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 ma ci sarà spazio anche per le altre novità del produttore.

Considerando le tempistiche precedentemente indicate, sembra plausibile che durante l’evento possano essere annunciati tutti i device. In concomitanza con il Galaxy Unpacked, partiranno anche le pre-vendite in attesa della commercializzazione effettiva ad agosto.