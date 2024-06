Samsung si sta preparando a tenere un evento Galaxy Unpacked nei primi giorni di luglio. In queste ore si sono susseguite varie indicazioni da parte degli addetti ai lavori che indicavano il 10 giugno come possibile data dell’evento.

Questa giornata è sempre stata indicata come affidabile ma non è mai stata confermata in via ufficiale da parte di Samsung. Tuttavia, in queste ore, è emersa una ulteriore conferma in merito.

Sulla piattaforma di e-commerce mobile.nl, gli utenti hanno avvistato un banner relativo al Galaxy Unpacked di Samsung. Nonostante il banner sia stato immediatamente rimosso, gli utenti sono riusciti a leggere il contenuto dell’immagine.

Samsung non ha confermato ufficialmente la data del Galaxy Unpacked ma i leaker hanno svelato quando si terrà l’evento

Il banner indicava chiaramente che l’evento si terrà il prossimo 10 giugno. Si tratta di un’ulteriore conferma anche considerando che l’immagine sembrava realizzata ufficialmente da Samsung.

Tra le varie informazioni presenti nel banner, oltre alla data dell’evento erano indicate anche le principali novità di cui si parlerà. Una delle immagini più indicative è quella che ritrae delle stelle, un logo utilizzato da Samsung per Galaxy AI. Questo lascia intendere che l’azienda coreana si concentrerà sul mostrare le nuove feature per la propria Intelligenza Artificiale.

I protagonisti del Gaalxy Unpacked, tuttavia, saranno certamente i Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. I due smartphone pieghevoli rappresenteranno la nuova generazione di foldable e integreranno tante novità hardware e software.

Inoltre, i due device potrebbero essere lanciati con One UI 6.1.1 e le funzionalità evolute di Galaxy AI. Il sistema operativo proprietario potrebbe arrivare, in seguito, anche per la famiglia Galaxy S24.

L’evento Galaxy Unpacked dovrebbe tenersi a Parigi. La scelta da parte di Samsung non è casuale in quanto la città ospiterà le Olimpiadi 2024 di cui brand coreano è partner ufficiale. Non resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte del produttore anche se ormai sembra tutto confermato, seppur in via non ufficiale.