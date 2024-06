Auto elettriche, nascono sempre di nuove ma i prezzi sono alti

Lestanno via via aumentando di valore, soprattutto quelle vetture che vengono aggiornate per aumentarne la potenza. Il motivo principale è che i prezzi che vengono presentanti per le auto elettriche non sono alla portata di tutti, ma allo stesso tempo sono vendutedi altre vetture non elettriche. Il mercato sta cambiando e se quest’ ultime non vengono pubblicizzate con un prezzo adeguato si rischia di farlo fallire.

Per i nuovi modelli che sono stati presentati di recente ancora si vedono dei prezzi che non rispecchiano a pieno le aspettative degli utenti oltre che sono ancora in fase di sviluppo a livello di ricarica elettrica. Ovviamente per adesso si parla del mercato italiano che, a differenza di quello estero, non trova quella spinta per continuare a produrre vetture soprattutto elettriche sempre più performanti. Bisogna vedere se avendo a disposizione più risorse le aziende avranno la possibilità di sperimentare nuove tecnologie sempre in relazione al prezzo che deve rimanere adeguato per le caratteristiche dell’ auto.

Auto elettriche, ecco alcuni dei modelli italiani

In Italia ultimamente abbiamo nuove vetture presentate da diversi marchi come la Fiat 600e Abarth da 240 cavalli, la Lancia Ypsilon HF, l’ Alfa Romeo Junior Veloce da 280 cavalli; ma anche la Fiat 500e Abarth e la Renault Alpine A290. Il confronto si può fare con le regine degli anni ’80 e ’90 come la Fiat Uno Turbo, la Renault 5 GT e la Peugeot 205 Gti; una differenza però abissale riguarda il prezzo delle nuove vetture elettriche. Infatti i nuovi modelli costano all’ incirca 45mila euro che paragonata ad una vettura estera come la Audi A4 o una BMW X1 o una Mercedes Classe A non regge la differenza. Bisogna cercare di avere delle nuove autovetture che sono all’ altezza del nome ma anche all’ altezza del prezzo che viene proposto anche perché se così non dovesse essere bisognerà abbassare il prezzo di vendita.

Nel mondo delle autovetture abbiamo sempre delle nuove scelte che le case automobilistiche devono prendere e in questo momento riguarda il prezzo.