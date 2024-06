Siamo arrivati ad un punto in cui l’elettrico e il green incontrano finalmente il mondo dei motori e delle automobili. Questo settore novizio si sta allargando anche ai brand più grandi riguardo il mondo delle automobili come ad esempio Ferrari.

Il cavallino rampante sta trovando un modo per correre in elettrico anche attraverso la costruzione del nuovo e-building.

Ferrari, pensiero elettrico?

Finalmente è nato il nuovo Ferrari e-building, fabbrica nella quale il cavallino rampante di Maranello sta mettendo in atto la sua strategia di crescita per quanto riguarda il settore dell’elettrico. Ed è proprio in questo edificio che saranno prodotti modelli endotermici, ibridi ed elettrici. Infatti si sta già parlando della prima Ferrari elettrica, la quale verrà costruita in questo impianto.

Struttura che ha avuto l’onore di essere inaugurata al cospetto del Presidente della Repubblica italiana, la quale è nel bel mezzo della fase di “ramp-up”. Ovvero si trova in quel periodo intermedio temporale che le grandi strutture nuove devono attraversare prima di essere adoperate.

Avrà proprio il piacere di presentare e di vedere la prima Ferrari elettrica, il prossimo anno. Oltre a questa anche le batterie ad alta tensione, i motori elettrici e gli assali ritroveranno la loro produzione in questo edificio. All’interno di esso ci saranno anche centri formativi e aree ricreative indirizzati ai dipendenti. Una notizia sicuramente importante presa da Maranello è che il 30% dello spazio presente resterà libero per vari sviluppi futuri.

Il progetto messo in atto, creato nel 2019, pone molta attenzione anche all’aspetto della sostenibilità, il quale può raggiungere prestazioni da edificio a energia quasi zero.

Oltre a tutte le caratteristiche che l’edificio di Ferrari possiede come ad esempio sistemi di stoccaggio acqua piovana, proprietà termiche ed isolanti e molto altro, il tetto è equipaggiato con ben più di 3.000 pannelli fotovoltaici. Avente un investimento totale dell’intero edificio di 200 milioni di euro.