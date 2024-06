Secondo Transport & Environment, oltre 52 milioni di persone in Europa sono esposte ai rischi delle emissioni degli aerei e degli aeroporti. Il problema principale riguarda chi vive nelle vicinanze degli aeroporti, esposto a elevate concentrazioni di particelle ultrafini (UFP), estremamente dannose per la salute umana, rilasciate durante le fasi di decollo e atterraggio degli aerei.

Il problema dell’inquinamento aereo

Le UFP possono penetrare profondamente nei tessuti umani, aggiungendosi alle polveri sottili (PM 10 e PM 2.5) emesse dai motori a combustione, causando malattie respiratorie e altri problemi di salute. Queste particelle non sono regolamentate in Europa, aumentando il rischio per chi vive vicino agli aeroporti e potrebbe non essere consapevole del pericolo. Mentre i visitatori occasionali sono meno a rischio, il personale aeroportuale e chi lavora o risiede frequentemente nelle vicinanze è maggiormente esposto, come evidenziato da Transport & Environment.

Per affrontare la questione, è cruciale ridurre il traffico aereo e adottare carburanti più puliti. Queste misure potrebbero mitigare l’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La ricerca di Transport & Environment ha analizzato Amsterdam-Schiphol e altri 32 grandi aeroporti europei, confermando una grave esposizione alle tossine da parte di milioni di cittadini.

Oltre alle preoccupazioni per le particelle inquinanti, c’è una crescente allerta per le emissioni di gas serra associate ai voli più lunghi, amplificate dal cambiamento climatico. È urgente adottare misure efficaci per ridurre l’inquinamento aereo e migliorare la qualità dell’aria intorno agli aeroporti europei, proteggendo così la salute pubblica e l’ambiente.

Un problema ancora troppo sottovalutato

L‘Europa deve agire rapidamente investendo in tecnologie pulite e applicando regolamenti più stringenti per garantire un futuro più salubre per tutti. Un esempio positivo in questo senso è stato l’aeroporto di Trieste, che sta adottando soluzioni altamente innovative a favore della sostenibilità ambientale, che dimostra come impegnandosi ed usando tutte le tecnologie moderne a nostra disposizione si possa avere il cambiamento necessario a mantenere pulite la nostra città e la nostra salute.