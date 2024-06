Il produttore tech Honor, dopo la separazione da Huawei, ha continuato la sua strada in questo settore proponendo sul mercato tanti nuovi dispositivi. Nel corso delle prossime settimane, in particolare, il produttore tech amplierà la sua gamma di smartphone Honor Play. Uno dei prossimi che sarà annunciato è il nuovo Honor Play 60 Plus. Quest’ultimo, in particolare, ha ricevuto la certificazione dell’ente 3C ed è stato inoltre avvistato sul sito web China Telecom. Vediamo dunque qui di seguito tutto ciò che è emerso.

Honor Play 60 Plus, in arrivo un nuovo medio di gamma a marchio Honor

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Honor annuncerà in veste ufficiale un nuovo prodotto tech. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Honor Play 60 Plus. Quest’ultimo modello, in particolare, ha ricevuto l’importante certificazione 3C ed è inoltre stato avvistato sul sito web China Telecom. In questo modo, possiamo scoprire in anteprima presunto design e presunte specifiche tecniche.

In primis, sappiamo che a bordo del prossimo medio di gamma a marchio Honor ci sarà un processore di fascia bassa di Qualcomm. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 4 Gen 2. A supporto ulteriore delle performance, ci saranno inoltre fino a 12 GB di memoria RAM e fino a ben 512 GB di storage interno. Ci sarà inoltre anche una batteria enorme con una capienza di 6000 mah e non mancherà il supporto alla ricarica rapida da 35W.

Dal punto di vista prettamente estetico, secondo i rumors sappiamo che la parte frontale sarà occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.77 pollici con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari a 720 x 1610 pixel. Sul retro, dovrebbe invece esserci un modulo fotografico di forma quadrata. Al suo interno, dovrebbero trovare posto un sensore fotografico principale da 50 MP e un secondo sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie dovrebbe invece essere da 5 MP.