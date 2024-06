Lo scenario offerto dal Busan International Mobility Show 2024 ha permesso a Hyundai di presentare al mondo INSTER. Il nuovo SUV dalle dimensioni ultracompatte entra a far parte della gamma del produttore coreano.

Il suo design unico e facilmente riconoscibile lo rende espressione di uno stile futuristico a cui si abbinano gli interni spaziosi. La lunghezza di 3,8m lo rende adatto per muoversi in città con agilità, anche grazie alla larghezza di 1.6m. L’abitabilità a bordo è confermata dal passo da 2,5m e permette di ospitare comodamente cinque persone.

L’obiettivo di Hyundai era quello di realizzare un SUV che potesse collocarsi a ridosso tra le city-car del segmento A e i SUV compatti del segmento B. In questo modo, il brand punta a creare un nuovo segmento e offrire agli utenti una soluzione inedita e versatile.

Hyundai ha presentato il nuovissimo INSTER, un SUV 100% elettrico dalle dimensioni contenute per essere agile in città

La conferma arriva direttamente da Simon Loasby, Senior Vice President e Head del Hyundai Design Center.: “Con INSTER, abbiamo portato l’immagine del piccolo SUV a un livello completamente nuovo per il pubblico globale. Grazie alle sue dimensioni, al design distintivo e alla progettazione degli interni, INSTER massimizza il suo potenziale in maniera sorprendente, sempre incentrata sul cliente. Con questo modello stiamo ridefinendo cosa significa guidare una EV ultracompatta”.

La propulsione 100% elettrica conferma la sua vocazione cittadina, con una autonomia che posiziona il SUV ai vertici della categoria. Infatti, Hyundai dichiara la possibilità di percorrere fino a 355 km a zero emissioni, potendo contare sulla reattività offerta dai motori elettrici.

Le dimensioni e il peso contenuti permettono di sfruttare al meglio la batteria da 49kWh della versione long-range senza rinunciare allo spazio a bordo. Il bagagliaio da 280 litri può diventare da 351 litri abbassando i sedili posteriori, offrendo una elevata capacità di carico.

Il nuovo INSTER arriverà sul mercato Coreano in estate e, successivamente debutterà anche in Italia ed Europa. Gli altri mercati di riferimento per il SUV compatto di Hyundai saranno Medio Oriente e Asia-Pacifico. Le specifiche tecniche complete saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi e, a partire da settembre, sarà possibile procedere con i preordini in Italia.