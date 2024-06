Il successo di Hyundai Tucson in Europa è chiaro da tempo e i numeri confermano la passione dei clienti del Vecchio Continente per il SUV coreano. Lo scorso lunedì, nello stabilimento di Nošovice in Repubblica Ceca, è stata prodotta la vettura che ha portato il totale a 2 milioni.

La Tucson in questione è stata realizzata nella colorazione Sailing Blue Pearl e può contare su un powertrain full-hybrid. Nonostante il valore intrinseco che rappresenta, non si tratta di un modello speciale o esclusivo. Infatti, come tutte le altre vetture prodotto nello stabilimento, è già stata spedita per raggiungere il suo proprietario.

Le parole di Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, sottolineano questo importante traguardo: “Due milioni di unità prodotte da Hyundai Motor Manufacturing Czech sono un traguardo significativo per la nostra top seller globale ed europea. Quasi sin dall’inizio, l’auto è stata progettata e prodotta pensando al cliente europeo. La sua evoluzione, che l’ha portata a scrivere una storia di successo a livello globale e in particolare in Europa, rappresenta perfettamente l’approccio di Hyundai incentrato sul cliente“.

Hyundai Tucson è il SUV più apprezzato in Europa e i numeri lo dimostrano, lo stabilimento in Repubblica Ceca ha prodotto oltre 2 milioni di vetture dalla sua apertura

La produzione europea del SUV è cominciata nel 2015, con la realizzazione della terza generazione. La quarta generazione, quella attualmente in circolazione sta occupando circa il 70% della produzione totale del Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC).

Le richieste arrivano da tutta Europa e, in particolar modo da Italia, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania. Il motivo è chiaramente da ricercare nella versatilità della gamma, nello spazio a bordo, la tecnologia, gli aiuti alla guida e motorizzazioni di tutti i tipi a seconda delle esigenze degli utenti.

Che si cerchi un EV, un mild-hybrid benzina e diesel, full-hybrid e plug-in hybrid, Hyundai propone a listino quello che si cerca. In Italia, la gamma elettrificata domina il mercato, con due Tucson vendute su tre che rientrano tra le HEV (57%) o le PHEV (6%).

Inoltre, nel corso delle prossime settimane sarà annunciata la versione speciale TUCSON 20th Anniversary Edition. Questa particolare edizione potrà contare su finiture uniche sia negli esterni che negli interni e sarà disponibile da agosto.