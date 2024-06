Xiaomi si sta preparando al debutto globale del nuovo 14T Pro. Lo smartphone sta completando la serie di certificazioni necessarie per la commercializzazione, segno che il lancio è ormai imminente.

Stando a quanto emerso dal database della certificazione NBTC in Thailandia e della certificazione Camera FV-5, possiamo scoprire alcuni dettagli sulla scheda tecnica completa del dispositivo. Il nuovo Xiaomi 14T Pro è caratterizzato dal numero di modello 2407FPN8EG e da alcune soluzioni hardware interessanti.

La certificazione rivela la presenza della connettività GSM, WCDMA, LTE e NR ma, soprattutto, svela parte del comparto fotografico. La fotocamera principale avrà una apertura f/1.6 e potrà contare sulla Stabilizzazione Ottica dell’Immagine (OIS). Inoltre, l’ottica sarà caratterizzata dal pixel binning a 12,6MP, una soluzione che lascia intendere che il sensore avrà una risoluzione complessiva da 50MP.

Xiaomi 14T Pro non ha quasi più alcun segreto, la scheda tecnica è stata svelata prima del lancio ufficiale a livello globale

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, ci aspettiamo una apertura f/2.0 e un pixel binning a 8,1MP. L’interno comparto fotografico sarà realizzato in co-branding con Leica, in maniera simile a quanto visto su altri modelli del produttore cinese.

Passando al System-on-Chip, il nuovo Xiaomi 14T Pro potrebbe essere spinto dal MediaTek Dimensity 9300. Si tratta di un chipset octa-core realizzato con processo produttivo a 4nm. Il core prestazionale sarà un Cortex-X4 con velocità di clock da 3,25GHz. A supporto troveremo tre core Cortex-X4 che operano a 2,85GHz e quattro core Cortex-A720 in grado di raggiungere i 2,0GHz. La CPU lavorerà in sinergia con la GPU Mali-G720 Immortalis MP12.

A giudicare dalle indiscrezioni, le differenze tra i due modelli della serie Xiaomi 14T dovrebbero limitarsi a pochi dettagli. I due terminali condivideranno il SoC e alcuni elementi della fotocamera, mentre dovrebbero differire per le dimensioni dello schermo. In attesa di conferme ufficiali, ricordiamo che il debutto è previsto tra agosto e settembre. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.