Il 2023 è stato un anno davvero incredibile per l’energia solare fotovoltaica, con un aumento senza precedenti delle installazioni globali che hanno segnato un nuovo record. Secondo il rapporto di SolarPower Europe e Global Solar Council, la capacità fotovoltaica installata è cresciuta dell’87% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 447 gigawatt (GW). Questo notevole incremento è stato principalmente stimolato dalla crisi energetica post-invasione russa dell’Ucraina, che ha spinto molti paesi a rivolgersi verso fonti energetiche più sicure e sostenibili come l’energia solare.

In Europa, l’Italia si è distinta per il suo significativo contributo nel settore commerciale e industriale, che ha rappresentato il 46% della nuova capacità installata nel 2023. Questo passo ha favorito maggiori livelli di autosufficienza energetica e una riduzione dell’impatto ambientale, con le installazioni annuali di fotovoltaico che ora superano il consumo totale di elettricità di molti paesi europei.

Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe, ha sottolineato l’importanza critica di garantire un accesso equo ai finanziamenti globali e di adottare politiche energetiche robuste che supportino la flessibilità dei sistemi energetici. Ha anche evidenziato le disuguaglianze persistenti tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, con i primi che continuano a dominare l’80% delle installazioni solari globali.

L’Europa verde avanza, ma il mondo non sta a guardare

Ma la Cina non si è fatta intimorire da questi dati e ha mantenuto il suo ruolo di leader nel mercato solare globale nel 2023, nonostante una diminuzione dei prezzi dei pannelli solari nel corso dell’anno. Il paese ha registrato un aumento straordinario del 167% nella capacità solare installata, sfruttando politiche favorevoli e una produzione su vasta scala di moduli solari.

Se guardiamo al futuro, in poche parole, le prospettive per il settore solare sono molto promettenti, con previsioni che indicano una capacità installata globale che potrebbe superare i 2 terawatt entro la fine dell’anno. Ci sono comunque ancora sfide significative da affrontare, come la necessità di migliorare le infrastrutture e superare le barriere burocratiche che possono rallentare la crescita del settore, quindi possiamo dire che sia presto per cantare vittoria.

Michael Schmela, Direttore dell’Intelligence di Mercato di SolarPower Europe, ha enfatizzato l’urgente necessità di affrontare queste sfide per massimizzare le opportunità di crescita nel settore solare. Mentre il 2023 è stato un anno cruciale per il fotovoltaico, consolidandosi come pilastro fondamentale per il futuro energetico sostenibile del pianeta, sono necessari ulteriori sforzi e investimenti, specialmente nelle economie emergenti, per raggiungere gli obiettivi climatici globali e triplicare la quota delle energie rinnovabili entro il 2030.