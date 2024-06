Il noto produttore automobilistico Hyundai in questi ultimi anni ha portato una ventata di aria fresca nel proprio listino e soprattutto in quello disponibile in in Italia, grazie al proprio modello Bayon, Un SUV crossover dal design compatto che unisce prestazioni e dimensioni non esagerate per consentire una guida in città agile e tranquilla senza però rinunciare alle caratteristiche del SUV.

Dopo un primo periodo iniziale ora Hyundai ha deciso di aggiornare il proprio crossover introducendo alcune migliorie sia dal punto di vista del design sia dal punto di vista della dotazione, in modo da limare i difetti presenti nel modello precedente e aggiungere delle caratteristiche aggiuntive che possono fare la differenza.

Migliorie di vario genere

La nuova versione aggiunge determinate feature in più soprattutto da un punto di vista della connettività e della sicurezza che ora arrivano ai vertici della categoria, come se non bastasse i designer di Hyundai si sono messi al lavoro e hanno ridisegnato alcuni dettagli, un esempio sono i fari diurni anteriori a LED Che adesso sono uniti da una leggera striscia luminosa anch’essa LED.

Esternamente poi troviamo cerchi da 16 e 17 pollici ridisegnati, mentre internamente lo schermo touch è ora di serie da 10,25 pollici con navigatore integrato, tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live per le previsioni del tempo e il traffico in tempo reale, ai quali si aggiunge il supporto nativo per le conosco Apple CarPlay e Android Auto.

Il listino prezzi si configura in questo modo, partiamo da 21.150 euro in allestimento XTech e motore benzina 1.2 MPI da 79 CV, al quale fa seguito la versione XLine, con più contenuti, da 22.800 euro, configurabile con i motori 1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV e 1.0 T-GDI Mild Hybrid 48 V 100 CV e per ultimo, la versione top di gamma, XClass da 27.100 euro in versione Mild Hybrid 1.0 T-GDI 48 V da 100 CV e cambio automatico DCT a 7 rapporti.