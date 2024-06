TCL ha modificato il proprio approccio di vendita e ha scelto di essere più vicino ai propri clienti. A partire da queste ore, il brand arriverà con i vari prodotti avanzati all’interno di tutti i punti vendita MediaWorld sparsi sul territorio italiano.

Si tratta di una scelta importante, anche considerando che TCL è sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC. Come dichiarato da Fabio Serafino, Direttore Vendite TV e Audio: “Il nostro ingresso nei punti vendita MediaWorld segna un importante traguardo, sia per TCL che per i nostri utenti: con una partnership di questo calibro, stiamo ancora una volta dimostrando che il nostro impegno è quello di crescere e raggiungere quante più persone possibile“.

Gli obiettivi di TCL sono importanti e l’azienda è sempre alla ricerca dell’innovazione per offrire ai propri clienti dei prodotti tecnologicamente avanzati e all’avanguardia. Poter ammirare i display dal vivo all’interno di una catena importante e diffusa come MediaWorld, permetterà di toccare con mano le TV e verificarne la qualità di visione.

TCL ha scelto MediaWorld per mostrare al pubblico le proprie tecnologie rivoluzionare e proporre le varie soluzioni per la vendita online e offline

Il produttore prevede di realizzare delle experience zone che saranno posizionate nei reparti audio-video della catena di negozi. Inoltre, le TV realizzate di TLC saranno in vendita nei canali online di MediaWorld oltre che nei canali offline, ampliando le possibilità di acquisto.

Per festeggiare questo nuovo traguardo, TCL ha previsto una promo di lancio dedicata a due dei modelli più importanti: le serie C65 e P65. A partire dal 17 e fino al 27 giugno, le due TV faranno parte dell’oferta Red Price di MediaWorld.

Il TV QLED TCL 85C655 verrà venduto al prezzo scontato di 999 euro (prezzo di listino 1.699 euro) mentre il TV UHD TCL 55P655 sarà proposto al prezzo di 349 euro (prezzo di listino di 449 euro). La promozione è valida sia in negozio che sullo store online.

Inoltre, all’interno delle experience zone sarà possibile ammirare il TCL 115X955 Max, la soluzione innovativa presentata dal brand in occasione del CES 2024. La TV è dotata di un pannello QD-Mini LED con una diagonale da 115 pollici e integra il sistema operativo Google TV e un sistema audio sviluppato da Onkyo con una configurazione audio 6.2.2.