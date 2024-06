Wuling Bingo: aggiornamenti e confronto con la BYD Seagull

La Wuling Bingo, la popolare city car elettrica cinese, si rinnova per il 2024. In che modo ? Attraverso una serie di miglioramenti rilevanti volti a consolidare la sua posizione nel mercato e a competere più efficacemente con la BYD Seagull. Dopo aver ottenuto un notevole successo nel 2023 con la vendita di ben 280.000 unità, la vettura si è classificata seconda nella classifica delle auto piccole più vendute a maggio. Con una stima di 13.870 veicoli consegnati. Per il nuovo anno, il modello si presenta con aggiornamenti sostanziali sia dal punto di vista delle prestazioni che dell’equipaggiamento. Mantenendo al contempo un prezzo altamente competitivo.

Wuling Bingo: motorizzazioni migliorate e prezzi competitivi

Le novità principali riguardano il miglioramento delle dotazioni di serie, l’introduzione di una velocità di punta superiore e un prezzo ancora più aggressivo. La gamma 2024 della Wuling Bingo include quattro varianti. Ovvero la Light, con un’autonomia di 203km; Enjoyment e Lingxi Connected, entrambe con 333km di autonomia; e Lingxi Premium, che offre fino a 410 km. Il design esterno resta pressoché invariato. Ma si aggiunge il nuovo colore “Snow Mountain” per la versione base. Anche le dimensioni restano le stesse. Cioè 3.950mm di lunghezza, 1.708mm di larghezza e 1.580 mm di altezza, con un passo di 2.560mm.

Sul fronte delle motorizzazioni, le versioni da 33km e 410 km vedono miglioramenti nel sistema di dissipazione del calore del motore. Mantenendo una potenza massima di 50kW (70CV) e una velocità di 130km/h. Tutte le varianti della Bingo ora supportano la ricarica rapida DC. Così da poter ricaricare la batteria dal 30% all’80% in soli 35minuti. Una funzionalità che prima mancava.

I costi della nuova Wuling Bingo partono da circa 56.800 yuan (7.315€) per la versione Light. Arrivando fino a 84.800yuan (10.920€) per il modello Lingxi Premium. Questa strategia di prezzo mira a rendere l’auto più accessibile e competitiva. L’interno della vettura presenta un sistema a doppio schermo da 10,25 pollici. Per quanto riguarda le caratteristiche aggiuntive, vi è una chiave Bluetooth telecomandata, freno di stazionamento elettronico, parcheggio automatico. Ma anche sedili in pelle regolabili elettricamente in sei direzioni. Disponibile in Cina e in alcuni mercati internazionali, tra cui l’Indonesia, la Wuling 2024 si presenta come una delle opzioni più interessanti e convenienti nel mondo delle city car elettriche.