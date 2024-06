Solo da MediaWorld puoi trovare offerte così assurde! Le promozioni del volantino ti stanno aspettando per darti occasioni uniche di acquisto e proporti il top del top della tecnologia a prezzi tanto bassi da farti strabuzzare gli occhi. Non avrai scuse, puoi correre in un qualsiasi store nelle tue vicinanze e prendere quel che vuoi direttamente dagli scaffali o andare sul sito web MediaWorld per approfittare subito, appena finirai di leggere, delle tante promozioni e darti allo shopping. Ci sono così tanti device favolosi tra cui scegliere! Il volantino è infatti valido sia online che nei meravigliosi negozi, proprio per darti l’occasione di non perdere nessuna promo che possa interessarti.

Da MediaWorld trovi smartphone di brand eccezionali come Apple o Samsung, tablet potenti e dai colori brillantissimi, laptop da gaming super veloci e persino bici elettriche per le tue escursioni estive. In offerta anche elettrodomestici favolosi tra il quale macchine da caffè, spremiagrumi, friggitrici ad aria e dispositivi più grandi come frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici. Insomma, qualsiasi cosa ti stia passando per la mente di acquistare, MediaWorld te lo propone in esclusiva ad un costo scontato.

Per la tua casa ti aspettano le promozioni super di MediaWorld

Vuoi acquistare qualcosa di eccezionale, moderno e tecnologico per cambiare il modo in cui vivi la tua casa? Nel volantino MediaWorld troverai tantissimi elettrodomestici di marchi affidabilissimi come LG, Hisense, Samsung ed altri, venduti solo per qualche altro giorno a prezzi stracciati. Ordina online una nuova TV per guardare le prossime Olimpiadi di Parigi su uno schermo migliore. Emozionati con lo sport come se fossi allo stadio acquistando una fantastica e gigantesca SAMSUNG WW11BGA046AEET ora da MediaWorld venduta a soli 549 euro oppure scegli la meravigliosa LG AI DD scontatissima al costo di soli 599 euro. Che ne pensi di comprare un frigo che cambi totalmente aspetto alla cucina? Per te c’è l’LG Side By Side, un modello a doppia anta con tanto di sportello a vetro e distributore, acquistabile anche a rate al prezzo ultra stracciato di 1699 euro.

Acquista da MediaWorld un nuovo fornetto per velocizzarti in cucina. Ti consigliamo di non perdere la promozione attiva sul fantastico forno a microonde della Whirpool che ti consentirà di cucinare, scongelare e riscaldare qualsiasi pietanza pagando solo ora 329 euro. Sfoglia il volantino in allegato (le immagini sono proprio qui sotto), esplora tutte le pagine e scopri le promozioni che potrebbero fare al tuo caso. Accedi al sito MediaWorld cliccando proprio in questo punto e dai il via alle compere.