A partire dal 17 giugno 2024, WindTre ha lanciato una serie di nuove promozioni per i suoi clienti nei negozi. Tra le offerte più interessanti spicca la possibilità di ottenere il TCL 40R 5G senza alcun costo iniziale e senza rate mensili. Purché venga associato a determinate promo di rete mobile come Unlimited5G, UnlimitedSmart5G e altre simili. Si tratta di un’opportunità davvero unica per gli utenti. I quali avranno la possibilità di accedere alla tecnologia 5G senza spese aggiuntive. Importante sottolineare però che se si sceglie un piano tariffario con un costo pari o inferiore a 7,99€ al mese, sarà richiesto un pagamento iniziale di 29,99€. Anche se le rate mensili saranno comunque a 0€.

L’offerta di rateizzazione concessa dall’ operatore è nota come Telefono Incluso. Quest’ ultima richiede che i clienti abbiano un piano di pagamento Easy Pay.

WindTre: promozione iPhone 15 e altri smartphone

Un’altra novità interessante è quella riguardante l’iPhone 15. Esso sarà offerto in abbinamento all’offerta Pack 5G Reload exChange. Si tratta di un pacchetto disponibile dal 27 maggio 2024 ed include minuti illimitati, 200 SMS e 200GB di traffico dati in 5G a 9,99 € al mese. Coloro che sceglieranno questa opzione potranno appunto acquistare un iPhone15 da 128GB con una rata mensile di 24,99€ per 30 mesi, senza anticipo in caso di finanziamento. Mentre se si sceglie un sistema di pagamento automatico come carta di credito o conto corrente bancario, bisognerà pagare 34.99€ ad ogni mensilità.

Ancora, WindTre introdurrà nuovi modelli nel suo listino, disponibili per l’acquisto con pagamento in un’unica soluzione. Tra questi vi sono il Motorola Razr 50 Ultra a 1119,90 euro, l’Honor 200 5G a 649,90€ e l’Oppo Reno 12 Pro5G a 599,90€. A partire da fine giugno 2024, i modelli MotorolaRazr50Ultra e Honor2005G saranno acquistabili anche a rate con l’offerta Unlimited Smart 5G. Essa include chiamate illimitate, 50 minuti internazionali, 200 SMS e Giga Senza limiti , alla velocità del 5G. Il tutto al costo di 14,99€ al mese.

Insomma, queste nuove promozioni dimostrano l’impegno dell’omonimo operatore nel fornire soluzioni flessibili e accessibili per tutti. Garantendo, al contempo, l’accesso a tecnologie di ultima generazione.