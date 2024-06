Lenovo Yoga Slim 7x, l’IA a disposizione di tutti i creator

Lenovo ha annunciato la disponibilità nel nostro Paese del nuovissimo Yoga Slim 7x. Il laptop rappresenta il primo PC Copilot+ del produttore ed è basato sull’architettura hardware Snapdragon X Elite.

L’obiettivo di Lenovo è quello di fornire ai propri clienti un device che possa sfruttare appieno le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Che si tratti di produttività o divertimento, l’IA migliorerà le prestazioni del laptop e l’esperienza utente.

Il Lenovo Yoga Slim 7x è un dispositivo potente e leggero, pensato per poter essere usato a casa come in mobilità. Con un peso di appena 1,28 kg e uno spessore di 12,9 mm, entra comodamente in uno zaino o una borsa.

Lenovo Yoga Slim 7x è il primo laptop Copilot+ del produttore nato per sfruttare le infinite potenzialità dell’Intelligenza Artificiale

Il display da 14.5 pollici è un OLED PureSight con supporto touch. Il rapporto di visione da 16:10 è accompagnato da una risoluzione 3K e un refresh rate a 90Hz. Trattandosi di un prodotto pensato per i creativi, non sorprende che la la gamma colori sRGB e P3 raggiunge la copertura al 100%.

La luminosità di picco raggiunge i 1000nits di luminosità, permettendone l’uso anche all’aperto. In aggiunta a tutte questa caratteristiche, il laptop Lenovo può vantare anche la certificazione TUV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

All’interno della scocca trova spazio il già citato Snapdragon X Elite. Qualcomm ha realizzato una piattaforma hardware a 12 core basata sulla CPU Oryon che lavora in abbinamento alla GPU Adreno. Il cuore delle prestazioni legate all’Intelligenza Artificiale è la NPU Hexagon.

La Neural Processing Unit può elaborare fino a 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), rendendo questo elemento centrale per il laptop Copilot+. A supporto dell’hardware di Qualcomm, Lenovo ha realizzato anche il proprio AI Core per rendere il sistema ancora più reattivo e adattarsi al carico di lavoro.

Grazie a Copilot+, sarà possibile accedere a tantissime funzionalità supportate dall’IA che renderanno sempre più facile e immediato utilizzare il laptop. Microsoft ha messo a punto feature per redigere e revisionare testi, creare immagini da input testuali e gestire in automatico il sistema. Il nuovo Yoga Slim 7x è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Lenovo, ad un prezzo di partenza di 1.299 euro che varia a seconda della configurazione scelta.