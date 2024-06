Medion ha presentato ufficialmente il nuovo SPRCHRGD 14 S1 Elite. Questo dispositivo nasce per offrire agli utenti tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e rappresenta il primo esponente di questa nuova famiglia pensata dal brand.

Il laptop permette di dare libero sfogo alle proprie potenzialità creative e migliorare la produttività grazie a Copilot+. Le funzionalità avanzate dell’IA sono supportate dal processore Qualcomm e lo schermo da 14 pollici lo rende estremamente versatile, anche fuori casa.

Il produttore ha scelto di utilizzare le ultime tecnologie disponibili per rendere il laptop potente e garantire un ottimo rapporto prezzo-qualità. All’interno della scocca del dispositivo trova spazio il chipset Qualcomm Snapdragon X Elite. La soluzione basata sull’architettura ARM è caratterizzata da 12 core che consentono di unire le prestazioni con l’ottimizzazione energetica.

Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite è un laptop Copilot+ che unisce prestazioni, autonomia e tantissima Intelligenza Artificiale

Il System-on-Chip risulta efficiente ma, al tempo stesso, in grado di gestire i task più pesanti. Inoltre, la presenza della NPU dedicata chiamata Qualcomm Hexagon permette di sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale. L’IA sfrutta l’hardware in locale, a prescindere dalla connessione ad internet. In questo modo sarà sempre disponibile e integrata con il sistema operativo Windows.

Utilizzando l’apprendimento automatico, il MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite elaborerà le abitudini e le preferenze degli utenti. Copilot+ e Windows proporranno soluzioni funzionali prima che sia l’utente stesso ad eseguire i comandi. In questo modo, il tempo di utilizzo del laptop sarà completamente dedicato al lavoro o allo svago, senza inutili perdite di tempo.

Funzionalità come CoCreator permettono di generare immagini partendo da input testuali; Live Captions fornisce sottotitoli in tempo reale per oltre 40 lingue. L’IA permetterà anche di gestire in maniera migliore la batteria, ottimizzando il consumo energetico e garantendo fino a 17 ore di autonomia.

Medion ha anche curato con attenzione la dotazione hardware del nuovo SPRCHRGD 14 S1 Elite. Il display da 14 pollici offre un rapporto di visione da 16:10 con una risoluzione 2.8K WQXGA+ pari a 2880 x 1800 pixel. Il pannello supporta il refresh rate a 120 Hz e copra la gamma colore sRGB al 100%, rendendolo adatto per i professionisti digitali.

Il SoC è supportato da 32 GB di memoria RAM LPDDR5x e un SSD PCIe da 1 TB. L’impianto audio è anch esso supportato dall’IA grazie alla cancellazione intelligente del rumore di fondo negli ambienti più affollati. Il prezzo di lancio del MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite è fissato a 1.399 euro con disponibilità a partire da luglio 2024.