Offerta incredibile vi attende sul Lenovo Tab M10, il tablet dell’azienda ha un prezzo molto più basso del passato, grazie alla presenza di uno specifico sconto applicato direttamente da Amazon, che lo riduce di molto rispetto al listino originario.

Le caratteristiche tecniche di questo dispositivo risultano essere più che bilanciate, essendo presente un ampio pannello da 10,1 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1200 pixel) e tecnologia LCD, passando poi per il processore Unisoc T610, che viene supportato a sua volta da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (comunque espandibile con microSD).

Lenovo Tab M10: offerta da cogliere al volo

Un’occasione davvero da non perdere per tutti coloro che vogliono avere tra le mani un tablet low cost, il modello in questione viene proposto a 143 euro, con un risparmio di circa 36 euro rispetto al valore originario, che corrisponde a tutti gli effetti ad uno sconto del 20%. Acquistatelo premendo qui.

Il prodotto in questione è una esclusiva Amazon, ovvero viene venduta solo ed esclusivamente sul noto store di e-commerce, ed è in commercio dal 2023. All’interno della confezione, a differenza di ciò che accade con altri produttori, troverete direttamente l’alimentatore per la ricarica del device, ed oltretutto la batteria è un componente più che sufficiente per riuscire a garantire lunghe giornate di utilizzo, prima di dover ricorrere alla presa a muro, essendo da ben 5000mAh.

Il sistema operativo parte da android 11, anche se è possibile scaricare direttamente, ed in modo totalmente gratuito, anche gli aggiornamenti di sistema più recenti. La colorazione disponibile è la Storm Grey, ma su Amazon ne potrete trovare di altre, ricordando però che il prezzo di vendita potrebbe differire da quanto indicato direttamente nel nostro articolo.