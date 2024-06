Durante il Computex 2024 di Taiwan, Qualcomm ha svelato diverse novità che rivoluzioneranno il settore dei PC, tra processori e nuovi dispositivi. Più precisamente troviamo i nuovi SoC Snapdragon X Plus e Snapdragon X Elite, destinati a dispostivi basati su architettura ARM con Windows 11. Daranno quindi vita a dispositivi particolari, i cosidetti PC Copilot+.

Snapdragon X Elite e X Plus alla base dei PC Copilot +

Da diverso tempo Microsoft sta puntando su i nuovi PC Copilot +, e non è l’unica a credere in questi dispositivi. Infatti, il CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha evidenziato che i nuovi laptop rappresentano solo l’inizio della nuova era dei PC Windows. Con il tempo si punterà a farli diventare il centro della produttività, creatività e dell’intrattenimento sia per i consumatori che per le aziende. I PC Copilot+ includeranno una vasta gamma di dispositivi, non solo laptop, ma tablet, mini PC e All-in-One. Avranno a bordo ovviamente Windows 11 per architettura ARM, essendo alimentati dai nuovi processori di Qualcomm, ovvero Snapdragon X Elite e X Plus.

I nuovi SoC, gli Snapdragon X Elite e X Plus permetteranno a questi nuovi PC Copilot+ di offrire un’esperienza di computing superiore. Garantiscono infatti una gestione ottimale tra CPU e GPU in modo da migliorare le prestazioni e anche il risparmio energetico. Infatti, lo Snapdragon X Elite offrirà un incremento del 51% in velocità e un consumo energetico ridotto del 65%. Inoltre, tutte le operazioni relative all’intelligenza artificiale saranno gesite dalla nuova Neural Processing Unit (NPU).

Infine, Qualcomm ha presentato lo Snapdragon Dev kit for Windows. Un kit per gli sviluppatori per creare nuove app native per Windows 11 ARM o adattare quelle esistenti all’architettura. Il kit permetterà quindi di ottimizzare e rilasciare nuove app per i nuovi processori Snapdragon. Tuttavia, Qualcomm non ha rivelato informazioni relative al rilascio, che probabilmente verranno svelate durante l’evento annuale dell’azienda.