Dopo il successo ottenuto su PC, Nintendo Switch e console Microsoft, finalmente Motorcycle Mechanic Simulator 2021 debutta anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo simulativo permetterà di vestire i panni di un meccanico specializzato nella riparazione e restauro di motociclette.

Gli sviluppatori di Play2Chill hanno voluto realizzare il titolo puntando sul massimo realismo, con meccaniche di gioco che ripercorrono i passaggi reali necessari per fare questo lavoro. Il successo di Motorcycle Mechanic Simulator 2021 è innegabile, come dimostrano le oltre 1.100 recensioni ricevute su Steam, di cui il 73% positive.

Il gameplay è tanto semplice nel suo concetto quanto piuttosto elaborato nell’esecuzione. Gli utenti partiranno come un meccanico di un piccolo garage e dovranno conquistarsi la fiducia dei clienti attraverso lavori ben eseguiti.

Motorcycle Mechanic Simulator debutta sulle console Sony permettendo ai giocatori di gestire un’officina dedicata alle due ruote

Si passerà da piccole riparazioni alla revisione e alla costruzione delle due ruote per i propri clienti. Oltre all’aspetto meccanico, ci sarà anche una componente gestionale in cui bisognerà espandere la propria officina e le attrezzature necessarie per eseguire i lavori.

Il realismo è uno degli aspetti su cui gli sviluppatori si sono concentrati. Infatti, sono presenti oltre 400 parti diverse per ogni singola moto, confermando l’attenzione ai dettagli e l’impegno profuso per la realizzazione dei modelli e della varietà di sfide da affrontare.

Il sistema di progressione di Motorcycle Mechanic Simulator 2021 si basa sui punti esperienza acquisiti con ogni lavoro. Inoltre il denaro ottenuto dovrà essere reinvestito nell’officina per poter sbloccare nuovi oggetti, riparazioni e clienti per sviluppare il proprio business.

Non mancherà la possibilità di realizzare componenti uniche per le moto che ne aumenteranno il valore e, di conseguenza i ricavi. Gli utenti PlayStation 5 e PS4 possono divertirsi con Motorcycle Mechanic Simulator 2021 da inizio mese. Il titolo, infatti, è disponibile sul PlayStation Store dallo scorso 5 giugno.