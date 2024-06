In occasion dell’evento Ubisoft Forward, gli sviluppatori di Massive Entertainment hanno mostrato un nuovo video dedicato a Star Wars Outalaws. Il nuovo titolo ambientato nell’universo di Star Wars si mostra in tutta la sua bellezza in oltre 10 minuti di vero gameplay.

Quseto filmato permette di apprezzare le meccaniche di gioco del titolo open world per la prima. I giocatori potranno controllare protagonista Kay Vess con visuale in terza persona e interagire con molti elementi per migliorare il proprio equipaggiamento, ottenere missioni o parlare con gli NPC.

Il video gameplay si focalizza su una missione da cacciatore di taglie, quindi sarà necessario recarsi sul pianeta indicato per cercare il proprio bersaglio. Tuttavia, subito dopo la partenza dal pianeta a bordo della propria nave stellare, è possibile ottenere un assaggio delle caratteristiche da open world.

I giocatori si troveranno davanti ad alcuni eventi generati casualmente in cui dovranno fare scelte morali. Nello specifico, il filmato gameplay di Star Wars Outlaws mostra una navicella in pericolo attaccata da predoni. Sarà possibile scegliere di continuare per la propria strada o correre in aiuto del malcapitato, distruggendo i nemici.

Decidere in un senso o nell’altro influenzerà la propria reputazione verso le varie fazioni presenti, così come tutte le scelte fatte durante il gioco. La reputazione, inoltre, determinerà il modo in cui la protagonista verrà accolta sui vari pianeti sotto l’influenza della varie fazioni.

Continuando con la missione, Kay Vess raggiunge il pianeta dove iniziare a dare la caccia alla propria preda. In questa fase, è possibile apprezzare il combat system. Sarà possibile scegliere un approccio diretto, scaricando il proprio blaster contro i nemici, ma sarà anche possibile affrontare le missioni con approccio stealth. In questo caso bisognerà aggirare i nemici per raggiungere l’obiettivo senza farsi scoprire.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su Star Wars Outlaws, ricordiamo che il titolo arriverà per PC e Xbox Series X/S a partire dal 30 agosto 2024.