Huawei MatePad 11.5″S è un tablet che vuole distinguersi dalla massa, non tanto per le dimensioni o il design, che rientra perfettamente negli standard a cui l’azienda cinese ci ha abituati nel corso degli anni, ma per la presenza di un display davvero unico: il PaperMatte che porta l’esperienza su un altro livello, offrendo la piacevole sensazione di scrivere direttamente sulla carta. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico il tablet ricorda gli altri modelli della serie MatePad, presentando un design lineare con curve sinuose e materiali di ottima qualità. Il corpo è realizzato in alluminio, sin dal primo momento in cui lo tocchiamo con mano, offre la sensazione di essere un dispositivo premium, capace di soddisfare anche l’utente più esigente, o coloro che generalmente sono alla ricerca di un prodotto che possa essere facilmente trasportato ovunque si desideri, senza temere che si possa rovinare o rompere. La finitura opaca posteriore garantisce eleganza, ma allo stesso tempo trattiene poco le impronte, con la polvere che difficilmente si noterà (anche se è leggermente complessa da pulire). Il modulo delle fotocamere riprende in parte ciò che vediamo su tutta la lineup di Huawei (design Cosmic Star Ring), con un singolo sensore posto sull’angolo destro (sul quale troviamo anche il LED per il flash), tutto inserito all’interno di un anello che viene tratta con processo di sabbiatura denominato Starlight.

Il frame è leggermente arrotondato, caratteristica che favorisce e facilita l’ergonomia, non risultando in nessun modo scivoloso, nel caso lo si utilizzasse con le mani sudate o bagnate. Sul lato superiore trovano posto due altoparlanti fisici ed il tasto di accensione/spegnimento, sul destro i regolatori per il volume, mentre inferiormente la USB-C per il collegamento alla presa a muro, oltre ad altri due altoparlanti fisici (per un totale di 4). Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard e le aspettative, infatti raggiungono 261 x 177,3 x 6,2 millimetri di spessore, con un peso di 510 grammi (inclusa la batteria).

Display

La caratteristica principe di Huawei MatePad 11.5″S è chiaramente il display, che tecnicamente è un TFT LCD (IPS) PaperMatte da 11,5 pollici di diagonale, capace di raggiungere un refresh rate fino a 144Hz (adattivo da 30 a 144Hz), ed una risoluzione massima di 2800 x 1840 pixel. Il rapporto schermo/corpo è sufficientemente elevato, con i suoi 87%, anche se sul mercato è possibile trovare soluzioni con cornici ancora più sottili. La luminosità massima, pari a 500nit, appare sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, non raggiungendo tuttavia vette raggiunte dalla concorrenza.

Il pannello si presenta con un vetro anti-riflesso e trattamento opaco, caratteristica fondamentale per permettergli di evitare qualsivoglia tipologia di riflesso sul display, evitando che possa infastidire l’utilizzatore, sia all’aria aperta che al chiuso. PaperMatte va a definire una tecnologia di lavorazione del display, soluzione che sfrutta la tecnologia anti-riflesso con l’obiettivo di creare piccoli pattern inseriti direttamente sulla superficie del vetro. A questo punto viene applicato, in condizioni di vuoto totale, una deposizione magnetronica, con l’applicazione di più nano-stratificazioni con un indice di riflettività molto basso. Tutto ciò per ridurre del 99% le interferenze luminose, e riprodurre tutti i contenuti con maggiore dettaglio e precisione.

Uno dei suoi plus è proprio rappresentato dalla capacità di restituire immagini più nitide e dai colori molto più vicini alla realtà, proprio perchè la luce ambientale incide in minor modo sulla resa del display stesso. Oltre a questo, la texture implementata va ad offrire la sensazione di scrivere su un foglio di carta, piacevolissima sia con la penna che con le dita; la scelta di completarlo con un rivestimento ultra-idrofobico e oleofobico, lo rendono praticamente resistente a qualsivoglia impronta digitale (infatti lo dovrete pulire davvero molto poco) o schizzo d’acqua.

Molto interessante è la Modalità Colore, una modalità che è stata pensata per riprodurre colori e dettagli come se fossero a tutti gli effetti stampati sulla carta. Ciò è possibile grazie ad un algoritmo di mappatura cromatica che va a regolare colore, temperatura e luminosità, in relazione alla luce ambientale. Il supporto al 100% della gamma cromatica DCI-P3 permette comunque una fedeltà cromatica più che sufficiente, anche se in termini di precisione e dettaglio nella riproduzione multimediale, i modelli con display lucido se la cavano meglio.

Hardware e Specifiche

Le specifiche tecniche del prodotto lo spingono verso la fascia alta, a partire dal processore, HiSilicon Kirin 9000WL, un octa-core che viene supportato dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le prestazioni sono perfettamente allineate con le aspettative, è un tablet reattivo, assolutamente in grado di garantire intense sessioni di gaming, aprire le applicazioni in modo rapido, e poter gestire il multitasking senza difficoltà.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da un sensore da 13 megapixel con apertura F1.8, seguito poi a ruota da un anteriore da 8 megapixel, con apertura F2.0. Parlare di fotografie e video per un tablet è quasi superficiale, possiamo comunque dire che la resa del comparto di Huawei MatePad 11.5″S è perfettamente allineata con la media del settore, senza picchi particolari.

Il dispositivo presenta connettività WiFi 802.11 ax dual band (2×2 MIMO), bluetooth 5.2 con supporto a BLE,AAC e LDAC, oltre a USB-C 3.0 (con uscita video) e NearLink. Lo sblocco può avvenire solo con il riconoscimento del viso, essendo completamente assente il sensore per le impronte digitali. I 4 altoparlanti fisici, supportati da Huawei Histen 9.0, offrono un audio di ottima qualità, con un volume massimo molto elevato, dettagli e nitidezza che riescono ad avvolgere l’utente finale, promettendogli una resa fedele e dettagliata toccando ogni frequenza disponibile (i bassi sono limitati, ma era logico pensarlo).

La batteria è un componente da 8800mAh, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a garantire circa 3/4 giorni di utilizzo continuativo, anche se tanto dipende da come utilizzate il tablet, non per quanto tempo lo fate. La possiamo comunque ritenere una autonomia più che sufficiente, anche un filo superiore alla media.

Sistema operativo e Accessori

Huawei MatePad 11.5″S viene commercializzato con HarmonyOS aggiornato alla versione 4.2, è un sistema fluido, senza particolari bug o difficoltà da segnalare, che nel corso degli anni si è arricchito con tantissime funzionalità molto interessanti. Tra queste possiamo annoverare SuperHub, una sorta di blocco degli appunti dove poter spostare elementi che torneranno utili in un secondo momento, Super Device, per gestire da un unico punto tutto l’ecosistema Huawei, una versione aggiornata di Huawei Notes, parlando anche di GoPaint. Un vero e proprio strumento di pittura digitale di stampo professionale con tantissime funzioni che lo possono rendere ideale per i creator professionisti, in quanto raccoglie al proprio interno tante peculiarità che si potrebbero trovare solo con altre app.

Gli accessori disponibili per il tablet sono due: tastiera cover e Huawei M-Pencil (questa regalata se acquistato sul sito ufficiale). La Huawei Detachable Keyboard è composta da due parti, una cover posteriore ed un tastiera, che fungerà da parte anteriore per chiuderlo su sé stesso. L’accessorio è sicuramente interessante per la sua grande versatilità, in quanto la sola cover può fungere da stand (anche senza tastiera), l’aggancio della tastiera è magnetico oltre che perfettamente rigido, così da adattarsi senza problemi ad ogni superficie, oppure essendo la tastiera staccabile dalla cover, può funzionare anche tecnicamente distante dal tablet. I tasti sono ergonomici, la corsa non è troppo elevata, ma comunque sufficiente per garantire una fluida sessione di scrittura.

L’altro accessorio ufficiale è la Huawei M-Pencil, oggi aggiornata alla terza generazione. Una penna che offre ben 10’000 livelli di rilevamento della pressione ed una latenza ridottissima, la finitura del display porta ad un piccola resistenza in fase di scrittura che ricorda proprio la scrittura su un foglio di carta, evitando così che la penna possa scivolare durante la stessa operazione. Il collegamento è rapido con il NearLink, l’autonomia è molto buona (si ricarica poggiandola sulla parte superiore), nel complesso un accessorio che non deve assolutamente mancare a coloro che sceglieranno di acquistare il tablet.

Huawei MatePad 11.5″S – conclusioni

In conclusione Huawei MatePad 11.5″S è il tablet che stavamo aspettando, la giusta soluzione che abbraccia perfettamente la fascia media, proponendosi con una soluzione innovativa e davvero unica. Il display PaperMatte è utilissimo, offre una sensazione completamente nuova e quasi mai vista, incrementandone il livello qualitativo in termini di resa di scrittura, e non solo. A completare gli aspetti positivi troviamo comunque specifiche tecniche di livello superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.

Proprio quest’ultimo è molto buono, infatti è disponibile sul sito ufficiale (e presso i rivenditori autorizzati) a soli 399 euro nella variante 8/256GB, che sale a 499 euro nel momento in cui si dovesse scegliere la Professional Edition (che ha la tastiera inclusa, in genere acquistabile a parte al prezzo di 149 euro). Tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo entro il 1 luglio, potranno comunque ricevere in regalo la Huawei M-Pencil di terza generazione (che ha un valore commerciale di 99 euro), la perfetta occasione per estendere ancora di più la versatilità del prodotto, riducendo al minimo la spesa accessoria che potrebbe essere necessario sostenere in un secondo momento, nel caso in cui si volessero ampliare le funzionalità del tablet stesso.