Si amplia ulteriormente la gamma di smartphone del noto produttore tech Motorola. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato un po’ a sorpresa un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Motorola Moto E14. Tra le sue caratteristiche principali, troviamo la presenza del sistema operativo Android 14 GO che permette di avere delle buone performance nonostante le specifiche tecniche non siano al top. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola svela un po’ a sorpresa il nuovo entry-level Motorola Moto E14

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Motorola ha presentato un po’ a sorpresa un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Motorola Moto E14. Come già accennato in apertura, una delle peculiarità di questo smartphone è la presenza del software Android 14 GO. Questa versione permette di ottenere delle performance adeguate nonostante non siano presenti delle specifiche tecniche al top.

Dal punto di vista prestazionale, ad esempio, troviamo a bordo il soc Unisoc T606. Come tagli di memoria, abbiamo solo 2 GB di RAM e 64 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. In caso di necessità, gli utenti potranno comunque espandere la memoria tramite scheda microsd. Si tratta quindi di alcune migliorie rispetto al precedente modello. Un’altra novità riguarda la parte frontale dello smartphone. Qui troviamo ora un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 15W. All’appello, non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto E14 è per il momento disponibile all’acquisto nel Regno Unito ad un prezzo al cambio di circa 80 euro. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno notizie sul suo arrivo in Italia.