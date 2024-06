Da alcuni anni ormai il colosso sudcoreano Samsung presenta sul mercato delle versioni “economiche” dei suoi smartphone top di gamma. Tra questi, l’ultimo ad essere stato annunciato è il nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Tuttavia, l’azienda sembra ormai a buon punto con la realizzazione del prossimo modello. Si tratta in particolare del prossimo Samsung Galaxy S24 FE. Di quest’ultimo avevamo già qualche piccolo dettaglio, ma ora abbiamo ulteriori informazioni grazie al portale di benchmark Geekbench.

Samsung Galaxy S24 FE, arrivano nuove conferme da parte del sito Geekbench

Nel corso delle ultime ore è stato avvisato online nei database di Geekbench uno dei prossimi smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S24 FE. Quest’ultimo è al momento noto nel web con il numero di modello SM-S721B. Dai benchmark in questione sembra che sia stato confermato il processore che troveremo a bordo.

In particolare, sembra che sotto alla scocca ci sarà il soc Exynos 2400, ovvero lo stesso processore che abbiamo visto a bordo di alcuni smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S24. Oltre a questo, dai benchmark è anche emerso che il sistema operativo installato a bordo sarà Android 14. Per quanto riguarda il resto, sappiamo poi che lo smartphone avrà diversi tagli di memoria che comprenderanno almeno 8 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda invece i punteggi realizzati, il prossimo smartphone di casa Samsung ha totalizzato 2047 punti in single core e 6289 punti in multi core. Tra le altre caratteristiche emerse fino ad ora ,sappiamo che il nostro smartphone caratterizzato dalla presenza di una batteria con una capienza di 4700 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W. Sappiamo inoltre che sarà presente un sensore fotografico principale da 50 MP.

Insomma, per il momento conosciamo già numerose specifiche tecniche di questo nuovo smartphone quasi top di gamma. Vi terremo aggiornati se emergano ulteriori novità.