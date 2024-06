L’Energy Transitions Commission (ETC) ha pubblicato una nuova analisi dettagliata sul clima del nostro pianeta. Ad essa ha allegato un invito destinato ai governi e alle industrie per aumentare i loro sforzi nella lotta al cambiamento climatico. La raccomandazione principale dell’ETC è quella di triplicare i Contributi Determinati a livello Nazionale per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Gli NDC sono i piani nazionali non vincolanti per cercare di combattere i cambiamenti del nostro ambiente dovuti al clima. Questi piani vengono rinnovati ogni 5 anni e comprendono obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e tutte le regolamentazioni realizzate in merito. Per limitare l’impatto del cambiamento climatico, gli NDC secondo l’ETC devono riflettere il potenziale tecnico disponibile e rafforzare i progressi esistenti.

Come dovrebbero essere specificati gli NDC per l’ETC?

Gli NDC 3.0 per la ETC dovrebbero definire linee guida chiare e dettagliate, che includano tabelle di marcia per l’implementazione di azioni climatiche accelerate supportate da politiche governative solide. Gli obiettivi degli NDC dovrebbero poi essere misurabili, globali e coprire tutti i settori e i gas serra. I piani di investimento, al contempo, devono essere chiari, soprattutto nei mercati emergenti.

L’ETC ha riconosciuto l’importante contributo dell’industria nella transizione energetica dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Tale cambiamento ha accelerato la decarbonizzazione di molti settori e ridotto i costi. Il settore delle industrie e pienamente d’accordo con le parole condivise dall’ETC per lo stabilire dei prossimi NDC. Entrambe invitano i governi a dare priorità a Piani Nazionali “ad alta ambizione” per accelerare l’implementazione di nuove tecnologie, inclusa la modernizzazione delle reti elettriche, e sbloccare i fondi necessari per gli investimenti.

L’analisi dell’ETC mostra come gli NDC attuali siano completamente inadeguati. Questi, fissati nel 2020, prevedono il mantenere la temperatura del pianeta sotto i +2°C, ma non è abbastanza. L’idea migliore sarebbe quella di limitare l’aumento a 1,5°C. Attualmente, i livelli di gas serra in atmosfera sono intorno ai 59 GtCO₂e e in continuo aumento. Anche se venissero raggiunti pienamente gli obiettivi prefissati, si riuscirebbe a tagliare le emissioni solo di 6 GtCO₂ fino al 2035. Per raggiungere invece il traguardo di un taglio di circa 23-30 GtCO₂ sono necessari sforzi molto maggiori.