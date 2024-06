Polestar ha fissato un obiettivo ambizioso da raggiungere entro il 2040 cioè quello di arrivare alla neutralità climatica. Che significa? La società vorrebbe riuscire ad eliminare tutte le emissioni di gas serra delle sue aziende, in qualunque fase di ciclo di produzione delle proprie auto, comprendendo anche quelle inerenti alle catene di fornitura. Ambizioso, non c’è che dire.

Nel suo più recente report riguardante la sostenibilità dello scorso anno, c’è stata una riduzione del 9% delle emissioni per auto Polestar venduta rispetto all’anno precedente. Tale risultato è più importante di quanto si pensi, considerando che la società vende numerosi modelli e che questo richiede da parte sua una maggiore attenzione alle soluzioni logistiche ecologiche.

In che modo la Polestar vuole arrivare a zero emissioni?

Un elemento alla base della strategia di Polestar è l’integrazione dei carburanti rinnovabili nelle rotte di trasporto marittimo. Questo tipo di trasporto è quel che provoca il maggio numero di emissioni nella società, toccando il 75% per totale. Al momento la Polestar utilizza biocarburante B30 per circa il 65% del trasporto dei veicoli prodotti in Asia verso il suo Vehicle Processing Center in Belgio. Il biocarburante B30 contiene il 30% di esteri metilici di acidi grassi (FAME) e consente di diminuire le emissioni su queste rotte di circa il 20-25% rispetto ai soliti combustibili tradizionali.

L’integrazione dei carburanti rinnovabili non si limita al trasporto dei veicoli, ma si estende anche ai trasporti marittimi intercontinentali in entrata per la distribuzione dei materiali di produzione e delle parti di ricambio. Questi ora utilizzano il 100% di carburante FAME e hanno ridotto le emissioni dell’84%. Con l’inizio della produzione dei modelli Polestar 3 e 4, l’azienda prevede di utilizzare carburanti rinnovabili anche per le esportazioni dal Nord America. Oltre questo, negli USA, l’espansione della produzione di alcuni modelli nella Carolina del Sud segnerà un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo preposto. La società continua intanto a perseguire il progetto Polestar 0, un’auto di serie completamente neutrale dal punto di vista climatico. Questo progetto, se raggiunto, potrebbe essere il culmine degli sforzi intrapresi dall’azienda per decarbonizzare ogni aspetto della produzione automobilistica.